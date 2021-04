Salvador Illa veu Pere Aragonès "molt afeblit" políticament i reclama poder formar Govern

El candidat del PSC a la presidčncia insisteix que es tornarŕ a postular per sotmetre's a la investidura

El candidat del PSC a la presidència de la Generalitat, Salvador Illa, veu el candidat d'ERC, Pere Aragonès, "molt afeblit" políticament després de les dues sessions d'investidura fallides. Illa, que aquest dissabte ha visitat el municipi vallesà de Canovelles en companyia del seu alcalde, Emilio Cordero, i altres membres del PSC, ha insistit que tornarà a postular-se per a sotmetre's a la investidura, sentint-se legitimat en haver guanyat les eleccions del passat 14 de febrer. De la mateixa manera, considera que els partits independentistes estan oferint un "espectacle descoratjador" per la seva falta d'entesa, i demana que es deixi de banda la confrontació i els "carnets de bons i mals catalans" per donar pas a la creació d'un nou Govern.

Illa ha assenyalat que el candidat republicà a la presidència ha passat ja per dues sessions d'investidura fallida, remarcant que és "el que menys vots ha obtingut en una sessió d'investidura". "El veig políticament molt afeblit", ha afegit, després d'aquests dos intents on ha faltat entesa entre les forces representades al Parlament.

En aquest sentit, considera que ara mateix els partits independentistes estan donant "una espectacle molt descoratjador per a la ciutadania", en un moment delicat, diu, on cal un Govern centrat "en vèncer el virus, reactivar l'economia, i que ningú quedi enrere". De la mateixa manera, reclama a "algunes formacions" que deixin la confrontació al marge.

"Baixin del bus de la confrontació i deixin de fer carnets de bons i mals catalans, que es pugui formar un Govern que pugui atendre els problemes reals i sigui al costat dels ajuntaments", ha afegit Illa. Per aquest motiu, insisteix que tornarà a postular-se per ser candidat a la investidura quan la presidenta del Parlament, Laura Borràs, torni a fer la corresponent ronda de consultes.

"He parlat amb totes les formacions menys amb Vox, i la meva voluntat és la ja expressada, tinc la legitimitat per fer-ho", ha afegit, tot recordant que el PSC va ser la força guanyadora a les eleccions del 14 de febrer.