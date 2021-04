L'alcaldessa de l'Hospitalet demanarà l'arxiu de la causa

L'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, va defensar ahir després de declarar davant els jutjats per la causa del Consell Esportiu que sempre ha actuat «amb legalitat» i va explicar que demanarà arxivar la seva causa. «Sempre he actuat amb la màxima legalitat i assessorada jurídicament pels responsables municipals. Espero i confio poder demanar l'arxiu el més aviat possible», va explicar davant els periodistes després de declarar a la Ciutat de la Justícia, on va respondre a totes les preguntes.

Marín, que és investigada per suposada prevaricació, malversació de cabals públics i per omissió del deure de perseguir el delicte, va defensar que confia «plenament en la justícia» i que a partir de la seva declaració i de la resta d'investigats es puguin esclarir els fets. El seu advocat, Fermín Morales, va explicar que de l'abocament de dades del mòbil no ha aportat res a la causa.