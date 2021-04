El govern espanyol transfereix 54 MEUR a Catalunya per la subvenció de polítiques d'habitatge

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha transferit 54 MEUR a Catalunya per subvencions estatals a l'habitatge. En un comunicat, el ministeri ha anunciat que durant el primer trimestre de 2021 s'han enviat 354 MEUR al conjunt de comunitats autònomes dins del pla estatal d'habitatge de 2018-2021 i que Catalunya ha estat el segon territori en rebre més fons. Es destinen "a fer possible" el dret de l'habitatge a tota la població i, especialment, als més vulnerables. Aquests imports es plantegen com ajudes als més necessitats pel pagament del lloguer, en especial atenció pels joves, els majors de 65 anys, les víctimes de violència de gènere i els que poden ser desnonats. També pels afectats econòmicament per la covid-19.

El ministeri ha recordat que als 354 MEUR transferits a les comunitats se sumen els 328 MEUR enviats el 2018, els 325 MEUR del 2019 i els 446 MEUR del 2020. "El que suposa en total la quantitat total t'ajudes a l'habitatge de 1.454 MEUR", han destacat.

Les ajudes del ministeri també es dirigeixen a les administracions públiques i als seus organismes dependents per l'adquisició d'habitatges pel parc públic i ajudes de promoció d'habitatge pel lloguer social durant 25 anys. També pel foment de la rehabilitació d'habitatges d'acord amb la sostenibilitat, l'eficiència energètica i l'accessibilitat.