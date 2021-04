Els Mossos investiguen una baralla amb tiroteig al barri de la Mina

Els Mossos d'Esquadra investiguen una baralla amb tiroteig al barri de la Mina, a cavall entre Barcelona i Sant Adrià de Besòs (Barcelonès). Els fets van succeir ahir divendres a la nit pels voltants de les 21.00 hores quan diversos veïns van alertar d'una batussa d'un grup de persones a la via pública acompanyada del soroll de 'trets' o 'detonacions'. Diverses patrulles es van desplaçar a la zona i en arribar només van localitzar una dona ferida, però cap més dels implicats en la disputa. La dona presentava ferides "de poca gravetat i no per arma de foc", segons han precisat fonts dels Mossos d'Esquadra, que ara treballen per recollir més informació del succés a la Mina i així mirar de localitzar tot els implicats en la trifulga.