Sanitat paralitza la vacunació amb AstraZeneca dels menors de 60 anys

Després que l'Agència Europea del Medicament (EMA) trobés «possibles vincles» entre els casos de trombes i l'administració de la vacuna d'AstraZeneca, Espanya va tornar a canviar l'estratègia d'immunització amb aquest vaccí. El Ministeri de Sanitat va pactar ahir amb les autonomies al Consell Interterritorial paralitzar temporalment la vacunació amb aquest fàrmac als menors de 60 anys, la majoria d'ells personal essencial, com docents o policies. També es va acordar que la vacunació amb el fàrmac a partir dels 65 anys s'estudiarà a la Comissió de Salut Pública. Només Madrid va votar-hi en contra, mentre que Euskadi i Ceuta es van abstenir. Encara que l'EMA va concloure que els beneficis segueixen sent majors que els riscos i va evitar fixar una limitació d'edat -la majoria de casos s'han detectat en dones menors de 60 anys, però l'òrgan regulador no ha pogut constatar factors de risc específics-, el Ministeri de Sanitat va proposar, després de reunir-se amb els seus homòlegs europeus, limitar el seu ús en aquest grup d'edat «per principi de precaució».

Fa just una setmana, la directora executiva de l'EMA, Emer Cooke, compareixia per explicar per enèsima vegada que no disposaven de proves del vincle entre la vacuna de la Covid-19 d'AstraZeneca i els casos de trombes estranys identificats ni indicis que avalessin restringir l'ús de l'antídot. Set dies després, i després d'una nova avaluació per part dels experts del comitè de farmacovigilància (PRAC), l'EMA va confirmar que existeix «un possible vincle» amb els casos molt estranys de coàguls sanguinis inusuals notificats entre les persones vacunades, però va insistir que «els beneficis generals en la prevenció de la Covid-19 continuen superant els riscos».

«El comitè de seguretat de l'EMA ha conclòs que els coàguls de sang inusuals amb plaquetes baixes en sang han d'incloure's com a efectes secundaris molt estranys de Vaxzevria (com s'anomena ara la vacuna d'AstraZeneca)», va assenyalar l'agència.

En aquest sentit, l'EMA va tornar a recomanar als professionals sanitaris i a totes les persones que rebin la vacuna d'AstraZeneca que siguin conscients de la possibilitat de trombes durant les dues setmanes posteriors a rebre la injecció. Fins ara, segons va explicar ahir Cooke, la majoria dels casos s'han produït en dones de menys de 60 anys, encara que amb les evidències actualment disponibles «no s'han confirmat factors de risc específics» ni pel gènere, l'edat o condicions mèdiques prèvies.

Malgrat aquesta conclusió, l'EMA no recomana limitar ni restringir l'ús de la vacuna i insisteix que ha de continuar utilitzant-se perquè el virus continua provocant milers de morts cada dia . «La covid-19 és una malaltia molt greu amb nivells d'hospitalització i morts molt elevats. És molt important utilitzar les vacunes que tenim per protegir-nos dels efectes devastadors. El risc de mortalitat de la Covid-19 és molt superior al risc dels efectes secundaris», va afegir.