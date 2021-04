Més d'un 45% dels presos a Catalunya són estrangers, el doble que la mitjana europea

El nombre d'interns a les presons catalanes ha disminuït gairebé un 25% en els últims 10 anys. Segons l'informe anual 2020 del Consell d'Europa sobre les presons, Catalunya ha passat de tenir uns 144 presos per cada 100.000 habitants el 2010 a uns 108 l'any passat. Així, segueix la tendència general a Europa on s'ha consolidat la disminució de la població carcerària, que s'ha reduït entorn d'un 20% en la darrera dècada. Segons les últimes dades de l'organització, a Catalunya hi ha 8.374 presos. Més del 90% són homes i tenen de mitjana uns 40 anys. Robatoris i tràfic de drogues són els delictes més habituals que els porten a la presó. Més d'un 45% dels interns en centres penitenciaris catalans són estrangers, el doble que la mitjana europea.

Gairebé un 30% dels interns a Catalunya tenen penes de presó d'entre 5 a 10 anys i entorn d'un 20% estan condemnats entre 10 i 20 anys a presó. Dues xifres per sobre la mitjana europea d'un 21% i 12%, respectivament.

A l'Estat espanyol pràcticament la meitat dels interns està a la presó per robatoris o tràfic de drogues Si bé són una minoria entre els més de 42.000 presos, Espanya és el tercer estat d'Europa amb més condemnats per delictes terroristes a la presó, un total de 209. Segons l'informe anual 2020 del Consell d'Europa sobre les presons, Turquia és de lluny el país amb més presos per terrorisme (29.827), seguit de França (292).



Reducció dels presos en pandèmia



A la disminució general del nombre de presos en l'última dècada s'hi sumen les sortides de presó per la pandèmia. Catalunya és el territori europeu que, proporcionalment, ha excarcerat més reclusos durant la pandèmia de la covid-19 entre els països amb una ocupació inferior al 100%, per davant de països com França, Itàlia o el Regne Unit.

Turquia se situa per davant en nombre d'excarceracions en el període de la pandèmia, obligada per la situació de sobreocupació dels seus centres penitenciaris, els més massificats d'Europa. Segons un estudi del Consell d'Europa sobre l'impacte de la covid-19 a 46 sistemes penitenciaris publicat al juny, a Catalunya el 17% de la població ha passat el confinament fora de les presons, tres vegades més que a l'estat espanyol, on aquest percentatge va ser del 5,8%.