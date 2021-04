Els hotels de la Costa Brava acumulen cancel·lacions de reserves arran de les noves restriccions de mobilitat

L'anunci de les noves restriccions en la mobilitat que impliquen el retorn al confinament comarcal ha despertat les primeres anul·lacions de reserves als hotels de la Costa Brava. La gerent de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre, Judit Lloberol, ha anunciat que des d'aquest dimecres al migdia les cancel·lacionsde les reserves que s'havien fet per aquest cap de setmana als hotels han anat en augment.

A més, Lloberol ha criticat "el poc marge" que dona el Govern en l'aplicació de les mesures per la pandèmia de coronavirus, que seran efectives a partir d'aquest divendres. Això obliga als establiments a retornar els treballadors en un ERTO i aturar les comandes que havien fet de cara a aquest cap de setmana.

L'esperança que havia despertat la bona ocupació de la Setmana Santa en els allotjaments turístics a la Costa Brava ha durat de Nadal a Sant Esteve, després que el Govern hagi anunciat noves restriccions de mobilitat. La gerent de la Unió d'Empresaris de la Costa Brava Centre, Judit Lloberol, creu que l'anunci "d'avui per demà passat" del retorn al confinament comarcal ha suposat "una patacada" pels establiments de la Costa Brava.

Lloberol ha afirmat que ja preveien que el Govern aplicaria noves restriccions a causa de l'empitjorament de les dades sanitàries i l'avís que anaven fent les autoritats sanitàries. Tot i així, confiaven que les mesures començarien a aplicar-se més tard i no a partir d'aquest cap de setmana.

Els efectes d'aquestes restriccions ja han començat a notar-se i els establiments acumulen les cancel·lacions de reserves des d'aquest dimecres al migdia. "Ja hi ha persones que han tingut caigudes de reserves en només dues hores" ha afirmat la gerent de l'associació d'empresaris aquest dimecres a la tarda.

Aquest canvi trenca la bona ratxa que vivia el sector des de feia unes tres setmanes. Des de l'anunci de flexibilització de les mesures "les reserves van començar a pujar tan per Setmana Santa com per aquests properes setmanes", ha assegurat Judit Lloberol. Ara, aquestes reserves comencen a convertir-se en cancel·lacions, ja que la majoria de clients són de l'àrea metropolitana de Barcelona.



Un 20% d'establiments oberts



La bona ocupació que s'havia produït en els establiments aquesta Setmana Santa havia animat altres empresaris per obrir a partir d'aquest cap de setmana. Per això es preveia superar el 60% d'hotels oberts. Les noves restriccions, però, portaran a baixar la persiana per a molts. Judit Lloberol ha apuntat que en podrien quedar només "un 20%" mentre duri el confinament comarcal. Tot i així, la gerent d'empresaris de la Costa Brava Centre creu que és "aviat" per fer aquestes prediccions.

El tancament dels establiments obligarà als empresaris a retornar als treballadors als ERTO i també anul·lar part de les comandes que ja havien fet pels propers dies. Per altra banda, Judit Lloberol confia en què els restaurants siguin els que menys notin les conseqüències. En aquest cas, la gerent creu que la majoria d'establiments de restauració podran seguir oberts i confiar en què el públic de la comarca ompli les taules.



Els apartaments exigeixen previsió



Des de l'Associació Turística d'Apartaments (ATA) a les comarques gironines demanen més previsió al Govern i que "es tingui en compte el sector turístic" en la presa de decisions. La vicepresidenta de l'ATA, Esther Torrent, creu que "potser hauria valgut la pena" un "escalonament de la mobilitat" aquesta Setmana Santa que no fes tornar enrere en les restriccions.

Segons Torrent això hauria permès que "la gent pogués sortir durant l'abril i el maig" i no "tothom de cop en els quatre dies de Setmana Santa". A més, l'ATA retreu al Govern que no s'hagi consultat al sector turístic a l'hora de fer "marxa enrere". Amb això demanen a les autoritats sanitàries que abandonin les "estratègies erràtiques" perquè veuen "perillar" la temporada d'estiu.