Torra creu que ERC hauria d'haver buscat l'acord a tres bandes: «Em va estranyar que les trobades fossin bilaterals»

L'expresident de la Generalitat, Quim Torra, creu que ERC hauria d'haver buscat l'acord a tres bandes a l'hora de negociar un acord de Govern. Ho ha dit en una entrevista a ''El Punt Avui', on també sosté que li va "estranyar" que les trobades fossin sempre "bilaterals", referint-se als republicans i els cupaires. De fet, Torra veu urgent que hi hagi un full de ruta clar i un govern a tres. "Que no hàgim arribat a fer la investidura vol dir que ens continuem matant entre nosaltres", ha assegurat. Un acord que defensa ha de ser "estable" amb tota la "pluralitat i diversitat" de l'independentisme. "No es tracta només de posar-se d'acord en determinats ítems, sinó que es compleixi i no salti d'un dia per l'altre pels aires", afegeix.

Torra ha alertat que una manca d'acord entre JxCat i ERC que permeti la formació del Govern podria afectar la credibilitat de les formacions nacionalistes. "Ja portaríem tres mesos i escaig de negociacions, i em sembla sincerament que els partits independentistes s'hi juguen la seva credibilitat", ha reflexionat en veu alta tot afirmant que "això no hauria de passar". L'expresident català ha dit que, després dels resultats del 14-F, té la "sensació que la ciutadania està esperant un full de ruta clar i un govern a tres com més aviat millor".

En ser preguntat per si Illa hauria de provar de formar Govern, Torra ha considerat que "no hauria de ser proposat" perquè, a parer seu, "seria una pèrdua de temps".

Segons l'expresident, "en aquest país que és impossible anar a pactar el dret d'autodeterminació de Catalunya amb l'Estat espanyol". Per aquesta raó qüestiona la viabilitat de la taula de diàleg perquè, segons ell, "d'aquí a dos anys ens trobarem que no haurem avançat gens". "Això ho guanyarem tal com vam fer l'1 d'octubre i el 27 d'octubre", afirma tot assegurant que aleshores va "fallar" que no es va "defensar al carrer". "És l'únic que no hem provat", reflexiona.