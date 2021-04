Més d'un miler de denúncies dels Mossos en tres dies per saltar-se el toc de queda

Els Mossos d'Esquadra han denunciat 1.101 persones entre dijous, divendres i dissabte per saltar-se el toc de queda nocturn a les 22.00 hores sense justificació. En concret, 451 de les denuncies van ser el 3 d'abril, 233 el dia 1 i 417 el dia 2.

En paral·lel, la policia catalana també ha aixecat 266 actes per desplaçaments diürns on no es respectava la bombolla de convivència (100 dissabte, 90 divendres i 76 dijous). A més, durant aquests tres dies s'han posat 80 sancions a bars i restaurants, bàsicament per incomplir les restriccions d'aforament. Una trentena d'elles s'han posat aquest dissabte