Jordi Sànchez avisa ERC: «No especularem amb eleccions; si volen, que governin en minoria»

El secretari general de JxCat, Jordi Sànchez, ha reconegut que l'acord amb ERC per investir Pere Aragonès no està lluny però ha dirigit un avís al partit republicà: "No especularem amb eleccions; si volen, que governin en minoria", ha afirmat Sànchez en una entrevista dominical al diari 'La Vanguardia'. "No entrarem en un Govern a correcuita, sense discutir tot el que ha provocat alts i baixos. Això ja ho sabia ERC abans del ple d'investidura", ha recalcat el secretari general de JxCat, que fins i tot ha obert la porta a votar a favor d'un Govern d'ERC i comuns. "A ERC n'hi ha que volen un acord amb els comuns i la CUP. Si és això, el que volen, que ens ho diguin. Nosaltres els votarem, si és això el que trien", ha assegurat Sànchez.



"Si fracassa la taula de diàleg, cal decidir com pressionem"



El secretari general de JxCat ha negat igualment que el Consell per la República pretengui exercir cap control sobre el president català i, de fet, ha apostat perquè no tingui lligams amb la Generalitat. "Això és el que li permetrà no estar supeditat a l'estat espanyol. Creiem que hi ha d'haver una direcció col·legiada a cinc (ERC, Junts, CUP, ANC i Òmnium) de l'estratègia independentista, vinculada al Consell de la República", ha precisat Sánchez, que ha tornat a mostrar els seus dubtes sobre la taula de diàleg amb el govern de Pedro Sánchez. "La taula de diàleg només la volen 33 dels 74 diputats independentistes", ha recordat el secretari general de JxCat.

"Som molt crítics amb la taula de diàleg per la nul·la voluntat que Pedro Sánchez li doni un recorregut. Malgrat tot, serem lleials a aquesta taula, que no pot ser una comissió bilateral per parlar de gestió", ha insistit Sànchez. "Si no té èxit i fracassa el diàleg cal decidir com pressionem amb desobediència, mobilització ciutadana o la internacionalització del conflicte català", ha avançat el secretari general de JxCat, que ha llançat un dard a la CUP: "Hi ha fórmules, però sense posar-nos terminis. Jo no faré com la CUP, que ha donat dos anys". Finalment, Sànchez ha reiterat en la necessitat "d'unitat i coordinació" al Congrés de les forces independentistes.

"És necessària aquesta capacitat de coordinació per donar o retirar suports a Pedro Sánchez. ERC no ha obtingut res. Quins resultats ha aconseguit amb la seva política al Congrés? Al meu parer, cap", ha conclòs el secretari general de JxCat.