5.330 sancions de dijous a dilluns per incomplir les restriccions per la Covid

Els Mossos d'Esquadra i les policies locals han imposat 5.330 sancions per incomplir les restriccions per la Covid-19 entre el passat dijous i aquest dilluns. Del total, unes 1.500 són per saltar-se el toc de queda. Hi ha també 129 sancions a establiments de restauració i oci, segons ha explicat a Catalunya Ràdio el director de la policia catalana, Pere Ferrer. Ferrer ha destacat però que la major part de la població ha respectat les mesures imposades i si s'han fet desplaçaments ha estat amb la bombolla de convivència. El director del Mossos ha considerat que seria una "bona opció valorar modificacions" en el toc de queda nocturn "que ajudin a que el patiment generalitzat no sigui tant dur".

D'altra banda, Ferrer ha afirmat a TV3 que la publicació dels protocols per a l'ús de bales de foam serà "imminent". En ser repreguntat, ha afegit que la publicació es farà "durant els propers dies".