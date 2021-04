Salut calcula poder començar a vacunar la franja de 70 a 79 anys a partir del 12 d'abril

El secretari general de Salut, Marc Ramentol, ha calculat aquest dissabte que els majors de 80 anys estaran vacunats la setmana que ve i que es podria començar la següent fase de vacunació –a la franja de població entre 70 i 79 anys- a partir de la setmana del 12 d'abril. En paral·lel, Ramentol no ha descartat la possibilitat de gestionar la quarta onada de la pandèmia a Catalunya "sense tocar les mesures actuals".

"Si mantenim les dades que tenim actualment, no caldrà tocar les mesures ni les restriccions. Fer passes enrere té conseqüències", ha assenyalat als micròfons de Rac1 el secretari general de Salut, que també ha reclamat més teletreball a les empreses en els propers 15 dies per reduir la mobilitat: "És lògic i necessari".

Preocupa la situació a Lleida

"És d'esperar que tinguem aquesta quarta onada. La forma que acabarà tenint vindrà molt influïda pel que passi aquests dies de Setmana Santa", ha assegurat Ramentol, que ha alertat les UCI tornen a estar ocupades principalment per pacients covid (ja són més del 50% dels casos) i que durant el mes de març s'ha observat un "canvi significatiu" amb la presència de casos greus "amb més freqüència". "Necessitem que la població no abaixi els braços. No ho tenim a la cantonada", ha avisat el secretari general de Salut, que mostra especial preocupació amb les dades de la regió sanitària de Lleida.

"Ara mateix Lleida és la regió que més ens preocupa. L'alerta és doble: epidemiològica, però també assistencial. S'ha reforçat el rastreig a Lleida, i es treballa amb els ajuntaments per controlar com abans millor la situació", ha comentat Ramentol, que no considera encara necessari prendre mesures més dràstiques com el retard en la reobertura de les escoles després de Setmana Santa. "Ara mateix no treballem amb la hipòtesi de no obrir els centres educatius dimarts a la zona de Lleida i el Segrià. Demanem que sigui una tornada a la normalitat de manera prudent", ha reclamat el secretari general de Salut.