La CUP alerta ERC que alguns perfils de JxCat no compleixen «el viratge a l'esquerra»

La portaveu de la CUP al Parlament, Eulàlia Reguant, va alertar ahir ERC que certs perfils de Junts «no responen al viratge cap a l'esquerra» que tant republicans com «cupaires» defensen per al nou Govern, i va advertir que la composició del pròxim executiu ha de complir aquesta voluntat, especialment per assolir l'acord segellat entre republicans i anticapitalistes.

«ERC aposta per un Govern amb polítiques d'esquerres. És evident que la conformació del Govern ha de respondre també a aquesta lògica», va defensar, tot i que va afegir que no volen entrar en un repartiment de càrrecs.

La diputada «cupaire»va posar com a exemple que els preocupa que el conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat en funcions, Damià Calvet, repeteixi en el càrrec perquè «s'ha manifestat en contra d'un dels punts de l'acord, la moratòria dels grans macroprojectes vinculats al decret llei d'energies renovables».

«Hi ha alguns perfils que per les seves polítiques anteriors, per les seves declaracions, no responen aparentment a aquest viratge», en ser preguntada per diputats de Junts com Elsa Artadi, Ramon Tremosa o Joan Canadell, i va assenyalar que la confiança que tenen en aquestes persones és poca.

No obstant això, pensa que «no hi hauria d'haver cap problema» en el repartiment de conselleries perquè es compleixi l'acord d'ERC i la CUP, i va afegir que s'ha de treballar en una lògica de polítiques i de pla de Govern i no de noms concrets.

Un altre debat intern

Així mateix, va avisar ERC i Junts que, si hi ha algun punt de l'acord entre republicans i «cupaires» que desapareix, hauran de fer un nou «debat intern» per decidir el seu posicionament davant la investidura de Pere Aragonès perquè el pla de govern al qual les bases de la CUP van decidir donar suport haurà canviat.

Va recordar que la militància va aprovar l'acord tot i considerar-lo insuficient, i va puntualitzar que, si es retira algun punt, no serà responsabilitat de la CUP que la investidura no prosperi: «Que quedi clar. No serà responsabilitat de la CUP, serà responsabilitat d'aquells que davant 42 diputats han decidit fer valer els seus 32».

«Hi ha un pacte amb punts de mínims en què 42 diputats estan d'acord, a partir d'aquí si volen millorar-lo o ampliar-lo, parlem-ne», va afirmar la portaveu de la CUP, que veu completament indispensable generar indicadors i mecanismes de seguiment del futur Govern.