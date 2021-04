El Museu Dalí aposta per la digitalització i el turisme de proximitat

El Museu Dalí, juntament amb altres museus i equipaments culturals de Catalunya, aposta per la digitalització i busca maneres innovadores d'acostar-se a un públic local per superar els impactes de la pandèmia, segons han explicat a Europa Press fonts de diferents museus.

La directora del Museu Dalí, Montse Aguer, ha dit que "La resposta de moment és molt bona, però s'han anat afegint factors d'incertesa" i ha afegit que estan molt pendents i preocupats per les mesures per al futur pròxim.

Després d'un any en què, segons xifres de la Generalitat, els museus catalans van registrar una pèrdua de visites del 77,8% (al 2019 el conjunt d'equipaments patrimonials va rebre 30.952.439 visitants; al 2020, 6.819.459), el sector busca ara maneres de reactivar-se.

Per part seva, l'administrador del Museu Nacional d'Art de Catalunya (Mnac), Víctor Magrans, ha afegit: "No és només per la pandèmia, és també una percepció psicològica de l'ambient; la gent no va als museus, però tampoc als llocs d'oci".

Amb tot, el director del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba), Ferran Barrenblit, ha dit que ells mai li han donat molta importància a les xifres, perquè entenen la institució cultural com un servei públic: "El model neoliberal en el qual la institució havia de buscar el seu propi camí és de l'anterior crisi i és insostenible".

També Magrans assegura que seguiran amb les mateixes activitats passi el que passi: "Nosaltres som una corretja de transmissió. Si paréssim portaríem al desastre a tot un sector que mereix tenir l'oportunitat d'un sou".



Un públic local

La pandèmia també ha afectat de manera diferent als museus segons la seva mena de públic: la Generalitat assenyala que les zones de Catalunya que van sofrir un descens més gran de visitants respecte el 2019 van ser les que reben majors volums de turistes: la Costa Brava (80,4%) i Barcelona (77,5%).

És per això que els centres culturals de la Fundació La Caixa, per exemple, que tenen entre un 80 i 90% de públic autòcton, s'estan reactivant millor: "Molts caps de setmana hi ha 300 persones que es queden sense poder entrar a la sala", han informat fonts del centre.

Mentrestant, els Museus Dalí, amb una forta dependència del turisme, busquen ara acostar-se al públic local, i asseguren que la pandèmia és un bon moment per a veure coses que normalment no es poden veure perquè estan de préstec pel món.

Animen també al públic local remarcant que ara podran visitar els seus museus tranquil·lament per primera vegada, amb l'aforament reduït a un 30%.



Digitalització

Magrans ha explicat que a nivell virtual el públic segueix interessat en el Mnac (van tenir un milió de consultes en 2020), i també L'Àgora Digital de Caixaforum i Cosmocaixa està funcionant bé: van registrar 3,5 milions de visites en 2020.

Els Museus Dalí han apostat per la digitalització arran de la pandèmia, i porten un any treballant en projectes en aquest àmbit que anunciaran pròximament.

Barrenblit ha explicat que el Macba ja feia anys que havia apostat per la digitalització, i que tenen "el museu sencer en el seu repositori digital", amb conferències i documentació.

Ha dit que en el seu cas la xifra de visites no ha canviat molt, però que abans eren per a consultar informació sobre exposicions que s'anaven a visitar (horaris i direcció, per exemple), mentre que ara l'usuari passa molt temps en la pàgina.

Ha succeït el mateix en el Museu Picasso de Barcelona, que ha experimentat un descens en les visites, però mentre que abans l'apartat més consultat era el de Planifica la visita, durant el confinament els usuaris buscaven els seus continguts més "visuals i distrets".