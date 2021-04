ERC aposta per un Estat Major autònom dins del Consell per la República

El diputat d'ERC al Parlament i membre de l'equip negociador del nou Govern, Sergi Sabrià, va defensar constituir una «direcció col·legiada» de l'independentisme -inspirada en l'«Estat Major» de l'1-O, que sigui «autònoma» encara que formalment funcioni sota el paraigua del Consell per la República.

Sabrià es va referir a un dels esculls entre ERC i JxCat que ha frenat fins ara la investidura de Pere Aragonès: el paper del Consell per la República, espai parainstitucional liderat per Carles Puigdemont i que JxCat vol que serveixi com a nucli de decisió estratègica de l'independentisme.

En el seu acord d'investidura, ERC i la CUP van pactar crear una «taula de direcció estratègica» de l'independentisme -que evoca l'anomenat «Estat Major» del Procés que van pilotar Puigdemont i Oriol Junqueras per organitzar a l'ombra el referèndum unilateral de 2017-, una idea que va fer saltar les alarmes a JxCat, que va interpretar que així pretenien arraconar el Consell per la República. Segons Sabrià, aquesta «direcció col·legiada» de l'independentisme que ERC i la CUP volen activar «ha de ser un espai autònom, encara que tingui una vinculació» amb el Consell per la República.

La fórmula de consens que està disposada a avalar ERC consisteix, doncs, en constituir aquesta direcció unitària de l'independentisme com a nucli «autònom» i «equilibrat», si bé podria actuar «en el marc» del Consell per la República si aquest és «reformat» perquè totes les organitzacions adherides se sentin «còmodes» i no sigui una «eina de part», controlada principalment per JxCat.

El Consell per la República, per tant, podria ser el paraigua sota el qual quedés «inserit» el nucli estratègic independentista, però aquest nucli «no dependria» en cap cas de la cúpula del Consell per la República, que presideix Puigdemont.

Mentrestant, la negociació segueix però a pas lent. ERC i JxCat han seguit amb les converses aquests dies però no va ser fins dimecres que van tornar a intercanviar documents de treball que ara estudien per separat. Cap formació preveu que aquesta Setmana Santa hi hagi un gran avenç en la negociació i, de fet, tenen assumit que els acords de més pes no arribaran fins a, com a mínim, ben entrada la setmana vinent. Tot i això, asseguren que no deixaran de parlar i que, si cal, es tornaran a reunir. Ara mateix, sobre la taula tenen documents creuats sobre el programa de Govern i les propostes més ideològiques, i sobre el paper del Consell per la República en el full de ruta independentista.

Esquerra i Junts no deixaran de tenir contactes aquesta Setmana Santa, però ambdós partits preveuen que les converses més potents i les reunions es deixin per a després del dilluns de Pasqua. Per a aquests dies, però, els dos partits s'han posat deures i s'han tornat a intercanviar documents que ara han d'estudiar i esmenar cadascú amb la seva gent.

Per part seva, el líder d'el PSC al Parlament, Salvador Illa, va demanar a ERC que tingui «coratge», que admeti que la seva aliança amb JxCat ha fracassat i que explori una suma «alternativa» d'esquerres: «És tan senzill com dir en públic el que es diu en privat·, va assenyalar. El presidenciable socialista va recordar que «hi ha una majoria d'esquerres al Parlament».