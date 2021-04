Les empreses d'autocaravanes preveuen incrementar un 50% les vendes el 2021 i reconeixen que la pandèmia els "ha ajudat"

Les empreses d'autocaravanes preveuen incrementar les vendes un 50% aquest 2021 respecte l'any passat que "ja va ser un gran èxit". De fet, el 2020 es van mantenir respecte el 2019, tot i que la pandèmia va obligar a tancar les empreses i aturar el sector uns mesos. A més, els confinaments també han afectat les possibilitats de fer negoci. Tot i això, des del sector reconeixen que la pandèmia els ha "ajudat" ja que el model de vacances de moltes famílies ha canviat arran de les restriccions que s'han imposat. Pel que fa al lloguer, les empreses donen per fet que tornaran on la demanda superarà de nou l'oferta disponible, si no hi ha un confinament. De moment, per Setmana Santa s'ha llogat un 85% de la flota d'autocaravanes de Catalunya.

Un dels pocs sectors que s'ha vist beneficiat per la pandèmia ha estat el de les empreses que es dediquen a la venda d'autocaravanes i camperització de furgonetes a Catalunya. De fet, el 2020 van tancar-lo igualant les xifres "de rècord" del 2019, malgrat que durant tres mesos no van poder fer negoci pel confinament. A més, els continus tancaments perimetrals han impedit treballar amb normalitat. La realitat, però, és que des de fa quatre anys aquest sector ha anat a l'alça i es dona per fet que el 2021 serà "molt bo" també. La presidenta del Gremi d'Empresaris del Caravàning de Catalunya (Gremcar), Susana Colom, explica que esperen incrementar un 50% el nombre de vehicles venuts respecte el 2020.

Colom reconeix que la pandèmia els "ha ajudat", ja que el model de vacances de moltes famílies ha canviat arran dels confinaments. Tot i això, assenyala que encara s'està lluny de països com França on el món de les autocaravanes i el camper està molt més estès. Tot i això, la presidenta de Gremcar posa en valor que el 35% del mercat espanyol és a Catalunya, mentre que la comunitat autònoma que ve al darrera és Andalusia amb un 17%.

"La situació actual de pandèmia ha facilitat l'entrada de públic nou que ha vist que es tracta d'una forma segura de viatjar i que, després de provar-ho, repeteixen. Cal tenir en compte que hi ha poques formes de passar unes vacances més aventureres que en una autocaravana o en una furgoneta camperitzada", assenyala Colom.

Tot i l'increment generat per la pandèmia, des de Gremcar posen en valor que fa uns anys que està creixent l'interès entre els ciutadans per aquesta forma d'oci. "Des de 2016 hem vist que s'ha anat produint un augment de vendes continuat. La veritat és que el sector està en una bona dinàmica", destaca Colom.

Menys camperització

Tot i que els darrers anys s'hagin multiplicat el nombre d'empreses que es dediquen a la camperització de furgonetes, la realitat és que moltes acaben apostant per produir-les des de zero. O sigui, enlloc de dissenyar l'interior sobre un vehicle que porta el client, ofereixen ja el producte final.

Una d'aquestes empreses és Caravan Girona, de Celrà (Gironès). En Jordi Julià és el seu gerent i explica que encara fan camperització, si bé s'estan centrant més en la línia de producció fixe d'un vehicle. "D'aquesta manera tens una furgoneta amb tots els detalls i equipada amb tot el necessari. Això fa reduir el temps i els costos", diu.

I és que la compra del vehicle per un costat i la posterior camperització a mida pot sortir més car que una furgoneta d'una línia de producció que ja surt amb tot l'equipament. "Moltes vegades ens trobem que ens venen a demanar pressupost per camperitzar i acaben veient que val més la pena comprar el nostre model", assenyala.



El lloguer, disparat

Més enllà de la venda, les empreses que es dediquen al lloguer d'autocaravanes també han vist com s'ha incrementat la demanda. En concret, aquesta Setmana Santa el 90% de la flota de Catalunya està reservada. A més, les peticions s'han registrat en les darreres dues setmanes, quan el Govern va anunciar la fi del confinament comarcal.

A més, de cara a l'estiu, Colom assegura que, com l'any passat, la demanda tornarà a superar l'oferta disponible tot i que s'ha incrementat respecte l'any passat. "La veritat és que hi ha molts clients que ja han reservat, després d'haver-ho provat l'estiu del 2020", concreta.