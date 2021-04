Cuevillas insta a no tramitar resolucions que no porten «a cap lloc»

L'advocat i secretari segon de la Mesa del Parlament, Jaume Alonso-Cuevillas, és partidari de no tramitar propostes de resolució sobre el Rei i l'autodeterminació, motius pels quals la fiscalia ha presentat una querella contra els membres independentistes de l'anterior Mesa. En una entrevista a Vilaweb, Cuevillas va defensar que admetre a tràmit propostes d'aquestes característiques «no és una confrontació intel·ligent». «Això és intentar resistir d'una manera testosterònica, com un legionari que veus que dispara però que va amb el pit descobert», va afegir, per després concloure que «la immolació s'ha de fer si té eficàcia». Segons Cuevillas, és més intel·ligent denunciar que és una «aberració jurídica» però no insistir en el tema.

Cuevillas també va recordar que les propostes de resolució són merament declaratives i no tenen «cap eficàcia jurídica». «Què és més eficaç per desgastar l'estat espanyol? Denunciar això o deixar que ens inhabilitin sense pena ni glòria per una bestiesa?», va preguntar. Segons el membre de la Mesa del Parlament, si en aquesta legislatura s'admeten propostes de resolució que tinguin per objecte reprovar el Rei o reafirmar el dret a l'autodeterminació, immediatament la fiscalia es querellarà contra els membres de la Mesa i se'ls inhabilitarà. «Crec que és més intel·ligent posar en evidència els tics demofòbics de l'estat espanyol. És que no podrem mantenir res, perquè durarem una bufada i l'endemà el Constitucional ho anul·larà, i no tindrà cap recorregut. Les propostes de resolució són merament declaratives, no tenen cap eficàcia jurídica, i la meva opinió és que segur que és molt més eficaç fer un acte allà al pati i denunciar la situació. O bé canviar-ho, i dir que admetrem a tràmit una resolució per debatre que el bròquil es floreix i tu ja m'entens», va argumentar.

Per part seva, l'ex-vicepresident del Parlament Josep Costa (JxCat) creu que si Cuevillas, també de Junts, no vol assumir el risc de ser inhabilitat «no hauria d'estar a la Mesa». Per a Costa, defensar la sobirania del Parlament «no és cap bestiesa» i va afegir que ser empresonat o inhabilitat per fer-ho «és una cosa digníssima».

La matisació

Després que l'entrevista sortís publicada, el mateix Cuevillas va donar per fet a través de Twitter que el titular generaria polèmica i va explicar que en l'entrevista defensa «vista l'experiència» que «una confrontació numantina no serà sempre la més intel·ligent». El diputat del PDeCAT al Congrés Ferran Bel va assegurar que comparteix «molts aspectes» de l'entrevista.