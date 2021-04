Argimon: «Catalunya tindria 7.000 morts més si hagués fet com Madrid»

El secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha assegurat aquest dijous que Catalunya tindria 7.000 morts més si hagués gestionat la pandèmia de la mateixa forma que ho ha fet la Comunitat de Madrid, on les restriccions anti-Covid són més laxes.

En una entrevista a Catalunya Ràdio juntament amb el president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós, tots dos experts han dit que les decisions de Madrid "tenen un preu en morts" i han coincidit en considerar que "la societat catalana no hagués permès" una gestió com la que s'ha fet allí.

"Seria un excés de mortalitat de més de 7.000 persones. Aquí hi ha una sèrie de capes intermèdies, o bé institucions, societat civil o propis opinadors, que no crec que ho haguessin permès. Crec que la mateixa societat catalana no ho hagués permès", ha afirmat Argimon.

Per la seva banda, Padrós s'ha expressat amb més duresa i ha indicat: "El preu de la vida a Madrid és més baix que a Catalunya, socialment i políticament".

"Si la gestió que s'ha fet a Madrid la traslladéssim a Catalunya, tenint en compte la població, podríem tenir més de 6.000-7.000 morts damunt la taula. Això la societat catalana no hauria estat capaç d'assumir-ho", ha argumentat Padrós.

El president del Col·legi de Metges de Barcelona ha apuntat que "a Madrid hi ha d'altres tangibles, la situació està molt polititzada", i ha dit que "hi ha una lluita política entre la Comunitat de Madrid i el Govern central".

