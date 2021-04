Els pescadors catalans van recollir 44,7 tones de residus marins el 2020 en el programa Pesca Neta de les confraries de pescadors de Catalunya, que cofinancen la Generalitat i el Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) amb prop d'un milió d'euros.

Així ho ha dit en una entrevista d'Europa Press el director general de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat, Sergi Tudela, que ha celebrat els resultats de la iniciativa i ha anunciat que aquest any han tornat a convocar els ajuts.

"No és que vulguem que els pescadors es converteixin en escombriaires marítims, sinó que reconeixem una tasca que ja feien i facilitem que la puguin fer millor i amb més mitjans", ha afegit.

Tudela constata "un greu problema d'escombraries al mar, particularment al Mediterrani i a Catalunya", i valora que 19 confraries i 360 embarcacions participin en el programa, al qual han dedicat més de 4.000 hores de treball.

Segons dades del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, el 66,7% de les escombraries marines identificades el 2020 a Espanya corresponen a fustes, seguides de plàstics (22%), de paper i cartró (12%), de residus higiènicosanitaris (7%) i de metall (4%).



PETICIÓ DEL PARLAMENT EUROPEU

El 25 de març, el Parlament Europeu (PE) va aprovar una resolució que reclama mesures urgents als països membres de la Unió Europea (UE) per reduir els residus marins, i recorda que suposen "una greu amenaça per a diverses espècies".

El text, aprovat per 646 vots a favor, 3 en contra i 39 abstencions, destaca que un consumidor mitjà de mol·luscs del Mediterrani ingereix de mitjana 11.000 fragments de plàstic a l'any i que cada dia s'hi aboquen 730 tones de residus.

Per això, l'informe demana mesures en l'àmbit comunitari per disminuir l'ús de plàstics i lluitar contra la contaminació de les aigües, "procedent en la seva majoria de terra ferma", com també incentivar la recerca sobre l'impacte dels nanoplàstics i microplàstics.

La resolució també recorda que el sector pesquer perd entre l'1 i el 5% dels ingressos cada any a causa de les escombraries marines, sigui perquè afecta les captures, perquè obliga a separar els residus de la pesca o perquè espatlla xarxes i instruments.

"El sector pesquer està, òbviament, molt preocupat per això", segons Tudela, que recorda que les escombraries al mar --i especialment les tovalloletes-- afecten especialment els pescadors tradicionals, que sovint perden les xarxes i captures.



RESIDUS PROPIS

El director general ha afirmat que, tot i que la pesca en si també genera residus, la majoria de deixalles provenen del consum humà a terra i altres sectors econòmics, i ha afegit que el sector fa temps que treballa per reduir els seus propis residus.

L'informe del PE recorda que els residus de la pesca i l'aqüicultura constitueixen el 27% de les escombraries marines, que a la UE només es recicla l'1,5% de els arts de pesca, i que alguns aparells abandonats, perduts o descartats continuen actius durant anys.

És el que s'anomena "pesca fantasma", un fenomen que contamina el mar i provoca captures innecessàries i involuntàries, i Tudela ha insistit que tant la Generalitat com les confraries treballen per combatre-ho.

El director general ha explicat que existeixen protocols i programes per evitar i corregir aquesta situació, i que quan es detecta una xarxa perduda se'ls notifica i "es contracten equips professionals per retirar-les".

La Generalitat recorda que "els arts de pesca perduts suposen una pèrdua econòmica directa per als pescadors, que han de reposar el material perdut, però també ocasionen pèrdues indirectes per l'efecte negatiu que tenen sobre els ecosistemes marins".

En aquest sentit, la Direcció General impulsa des del 2017 una línia d'actuació específica per minimitzar arts de pesca perduts que inclou treballs per localitzar i extreure aquests arts de pesca, campanyes de conscienciació i estudis.



PROJECTE MARVIVA

Finalment existeix el projecte Marviva, que va impulsar l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) l'any 2015 juntament amb la Confraria de Pescadors de Barcelona, i que des de del 2017 compta amb el suport Upcycling Oceans de les fundacions Ecoembes i Ecoalf.

El projecte s'encarrega de la correcta gestió dels residus que arriben a port i que provenen de les barques d'arrossegament i ha permès mesurar i caracteritzar els residus marins que arriben a port i "reciclar-ne una fracció".