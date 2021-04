Les noves furgonetes d'ordre públic dels Mossos podran enviar imatges en directe

Els Mossos d'Esquadra han incorporat nous vehicles policials destinats a les diferents tasques d'ordre públic i de protecció de persones i béns. Els models adquirits són de les marques Mercedes Benz Sprinter, Volkswagen Crafter i Ford Ranger. En un primera fase, s'han adquirit un total de 42 vehicles repartits en 18 Mercedes Benz Sprinter, 19 Volkswagen Crafter i 5 Ford Ranger.

En tos els casos, els nous vehicles destinats a l'Àrea de la Brigada Mòbil (BRIMO) i de les Àrees Regionals de Recursos Operatius (ARRO) incorporen sistemes de gravació que permetran enviar les imatges en directe al Centre de Coordinació (CECOR) des d'on es dirigeix el dispositiu policial. Aquestes imatges permetran conèixer de primera mà la situació actual per tal de prendre les decisions operatives en el marc de la gestió de l'operatiu. El nous vehicles milloren els elements reflectants del vehicle augmentant la seva visibilitat en horari nocturn i incorporen nous sistemes de comunicació de la xarxa RESCAT i missatges pregravats amb indicacions policials.

Els gran canvis que aporten aquests vehicles radiquen en la tecnologia que incorporen i l'estudi realitzat per optimitzar tant l'espai interior com els accessoris que incorporen.

La renovació dels vehicles es realitza sobre una flota de més de 10 anys. Aquesta renovació comportarà un augment en la seguretat activa i passiva tant dels efectius policials com de la resta d'usuaris de la via i una reducció de les emissions, tant de CO2 com de NOX, atès que els nous vehicles estan sotmesos a les darreres modificacions mediambientals dictades per la Unió Europea.

La imatge corporativa dels nous vehicles es manté intacta en els models Mercedes Benz Sprinter i Volkswagen Crafter, mentre que en el cas del model Ford Ranger serà totalment de color blau.



Noves prestacions per millora la feina policial

Els nous vehicles, de la mateixa forma que ho van fer els vehicles de seguretat ciutadana i els de trànsit, incorporen un programa de gestió les flotes de tot el parc mòbil. Aquest software permetrà fer el seguiment de les incidències dels vehicles policials de forma remota. També s'han inclòs les millores en comunicació i s'han instal·lat els mans lliures tant de telefonia mòbil com de comunicacions policials. Aquest fet sumat al botó del sistema d'emergències policials que s'incorpora al volant i el canvi automàtic en tots els vehicles, afavoreixen un millor control del vehicle per part de l'efectiu policial.

Tots els accessoris i equipaments dels nous vehicles han estat redissenyats tenint en compte la vessant operativa i totes les recomanacions de salut laboral de la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral del Departament d'Interior. A nivell operatiu s'han reforçat i redissenyat els sistemes de protecció en ordre públic. A nivell de salut laboral s'han dissenyat els nous seients per adaptar-los a les tasques assignades i s'han incorporat millors sistemes d'ancoratge. El mobiliari interior ha estat pensat per fer molt més versàtil el vehicle, transportar el material de forma més segura i poder disposar d'aquest de la forma més pràctica i ràpida. Els vehicles disposen d'un sensor de qualitat de l'aire que sumat a la climatització i els sistemes d'extracció d'aire, facilitaran la renovació de l'aire interior i evitaran que els efectius policials treballin amb aires contaminats.

A nivell lluminós, s'han millorat les ubicacions per fer els vehicles més visibles sobretot en circulació d'emergència i s'han incorporat sistemes d'il·luminació d'alta intensitat.