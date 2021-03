Montero demana que hi hagi Govern «el més aviat possible»

La portaveu del Govern central, María Jesús Montero, va desitjar que «tant de bo» es pugui formar Govern «el més aviat possible». En roda de premsa després del Consell de Ministres i de la investidura fallida de Pere Aragonès, Montero va destacar que l'executiu vol que hi hagi «estabilitat» i «interlocució» amb les autonomies. La ministra portaveu va argumentar que cal que es constitueixi el Govern per «donar resposta als problemes de la societat catalana».

Per part seva, la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, va celebrar l'actitud tant de JxCat com d'ERC al debat d'investidura. En un vídeo des del Parlament, Paluzie va valorar positivament que Aragonès «hagi reconegut el paper del Consell per la República». També va remarcar que la portaveu de Junts, Gemma Geis, «ha donat per fet» que hi haurà acord.