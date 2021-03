Junts frena de nou la investidura d'Aragonès i allarga la negociació

El dia d'ahir va veure com, finalment, es produïa un moviment que pot desencallar la negociació entre ERC i Junts. El Consell per la República (CxR), el protagonisme en la presa de decisions estratègiques del procés del qual ha estat un dels focus de dissensió entre els dos partits, va emetre un comunicat en el qual s'obre a reformular la seva direcció per fer-la «col·legiada» entre partits i entitats independentistes. Actualment, només els postconvergents mantenen una vida orgànica activa en el CxR, i la CUP, per exemple, no hi està representada. Es pot entendre com un símptoma d'entesa, però, això sí, efectiu a partir d'avui, perquè JxCat va anunciar que, en la segona votació de la investidura, avui, mantindrà l'abstenció que ja va escenificar divendres. Només els nou diputats de la CUP sumaran els seus vots als 33 d'ERC.

I és que el partit de Carles Puigdemont no cedeix i ha ratificat el sentit del seu vot. La designació d'Aragonès serà fallida i començarà des de llavors el compte enrere de dos mesos perquè un postulant aconsegueixi els suports suficients per comandar la Generalitat o, en cas contrari, Catalunya estarà abocada a una ?repetició electoral que, per ara, els independentistes no consideren.

La portaveu i vicepresidenta de Junts, Elsa Artadi, es va mostrar convençuda que hi haurà acord en menys de dos mesos, és a dir, que no necessitaran esgotar els terminis, però sí que es requereix, va afirmar, un lapse de temps per seguir amb les negociacions. Si bé va situar l'acord en qüestió de «dies», no va voler fixar un calendari concret perquè per ara, segons va explicar, els esculls els han impedit parlar de l'estructura de la Generalitat i del repartiment de carteres. «No és que no ens entenguem. La qüestió és que quan analitzem les propostes veiem que hi ha alguna disfunció», va admetre la portaveu de Junts.

Un «gest»

ERC, per la seva banda, es va agafar al comunicat del CxR com a una taula de salvació per demanar a Junts que «faci un gest de responsabilitat, com el que tantes vegades ha fet Esquerra, l'última vegada, en ocasió de l'elecció de Laura Borràs com a presidenta del Parlament», i doni suport a la investidura del seu candidat. El Consell per la República va instar el president d'ERC, Oriol Junqueras; la secretària general dels republicans, Marta Rovira; el secretari general de Junts, Jordi Sànchez, així com els màxims dirigents de la CUP, de l'ANC i Òmnium Cultural a establir un «diàleg bilateral» per debatre sobre una reformulació de la governança de l'ens.

Sota aquesta perspectiva, la portaveu republicana, Marta Vilalta, va opinar que si es dona un gest, temps hi haurà per tancar els serrells. Vilalta, com ha anat insistint en els últims dies, va afirmar que «no hi ha diferències insalvables que impedeixin l'acord». La seva homòloga a Junts va defensar que encara no està tancat el pla de govern i que això impedeix que votin a favor del candidat republicà. «Demanem paciència. Estem segurs que val la pena esperar per aconseguir un Govern fort i estable», va insistir Artadi.