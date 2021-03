Illa retreu el veto als socialistes i demana que ERC faci «un pas al costat»

Les proclames de l'aspirant republicà a la Presidència de la Generalitat, Pere Aragonès, a obrir un nou temps polític a Catalunya van impactar a la bancada del PSC durant el segon debat d'investidura. I Salvador Illa, a la rereguarda ?a l'espera d'una segona ronda de consultes per tornar a oferir-se com a presidenciable?, les va aprofitar per retreure a Esquerra que no busqui els socialistes per eixamplar els consensos. «Governar per a tothom és incompatible amb vetar la socialdemocràcia catalanista», va etzibar Illa, i va furgar en les desavinences entre Esquerra i Junts per sostenir que els catalans no mereixen «que els seus vetos i les seves baralles es facin presents de forma tan impúdica» . Fins i tot va acusar el candidat d'encaminar Catalunya cap a unes noves eleccions i li va demanar que faci un pas al costat per evitar la reedició d'un «fracàs».

El líder socialista va pronosticar que persistirà el «bloqueig» i Aragonès completarà un «lose-lose»: si aconsegueix ser investit, perquè «serà un president vicari al dictat d'un inexistent i fictici Consell per la República» i, si no ho aconsegueix, perquè viurà una «humiliació innecessària» per part dels seus socis, Junts. «Vostè surt en tots dos casos com a clar perdedor. I el que és pitjor, Catalunya perd perquè segueix extraviada en el laberint absurd d'un Procés que no porta enlloc», va rematar, exigint-li que «deixi de ser ostatge dels antisistema i de Waterloo».

Els comuns també van retreure a Aragonès que s'obstini a pactar amb Junts i que no miri a l'esquerra. «Humiliació al quadrat», va deixar anar Jéssica Albiach al candidat sobre la doble abstenció postconvergent, lamentant el «pols continu» entre independentistes i la «cursa infinita pel poder i pel relat». Per la seva banda, Cs i PPC van exigir a Aragonès que es tregui de sobre la influència de Carles Puigdemont. «Ja és hora de tallar aquest cordó umbilical», va dir Alejandro Fernández. L'auditori va quedar mig buit quan va intervenir la ultradreta i alguns dels diputats que es van quedar van mostrar cartells amb simbologia antifeixista.