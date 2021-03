EN DIRECTE | Aragonès avisa a Puigdemont que no admet "substitucions ni tuteles"

La investidura de Pere Aragonès tornarà a fracassar avui en la seva segona votació al Parlament, en mantenir JxCat la seva abstenció, la qual cosa deixa les forces independentistes un màxim de dos mesos extra de negociació per intentar aconseguir un acord que eviti una repetició electoral.

Pere Aragonès no veu motius perquè JxCat continuï bloquejant el Govern. El candidat d'ERC a la investidura ha volgut minimitzar les diferències amb Junts durant el discurs del segon debat al ple, aquest dimarts al matí. "Malgrat les dificultats, hem de fer un acord de governança el més ampli possible", ha insistit. "Ens hi va la credibilitat", ha reiterat Aragonès. El candidat d'ERC ha interpel·lat el líder de Junts, Carles Puigdemont, i l'ha avisat que està disposat a "coordinar estratègies" però "sense substitucions ni tuteles". L'actual vicepresident amb funcions de president de la Generalitat ha reconegut la tasca de l'"exili", així com "l'actiu" del Consell per la República, però deixant clar que el lideratge l'ha de pilotar el Govern.