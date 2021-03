Administracions i Endesa assumeixen els 38,7 milions de deute per pobresa energètica

Generalitat, administracions locals i Endesa van anunciar ahir un acord per eixugar el deute acumulat dels darrers sis anys per pobresa energètica, que són 38,7 milions d'euros corresponents a 35.518 famílies. L'acord, que parteix de la llei de pobresa energètica del 2015, estableix que Endesa assumirà els 17,5 milions d'euros del 2015 al 2018 i la meitat dels 21,3 milions d'euros dels anys 2019 i 2020. Dels 10,6 milions d'euros restants, el 75% els assumirà la Generalitat i el 25%, les administracions locals. El cost de la pobresa energètica que es generi a partir de l'1 de gener del 2021 s'assumirà al 50%. La companyia subministradora es compromet a informar i aplicar el bo social i renunciar a fer reclamacions del deute.

La signatura comporta la cancel·lació total del deute acumulat entre el 2015 i el 31 de desembre de 2020 per les persones i famílies en situació de risc d'exclusió residencial, que ascendeix exactament a 38.793.524 euros. Tots els representants polítics, empresarials i socials que van participar en la presentació de l'acord el van valorar molt positivament.

El conseller de Treball, Chakir El Homrani, va destacar que l'acord «aporta seguretat jurídica als ajuntaments, a les empreses, a la Generalitat, però per sobre de tot a les famílies vulnerables». A partir d'ara comença una fase de revisió de les xifres presentades per Endesa i, posteriorment, al voltant de l'estiu, es notificarà a les famílies que s'ha eliminat el deute que tenien.

«Ara mateix qualsevol família que estigués preocupada perquè té un deute per si li tallaven la llum, si rebia reclamacions, si estava en un llistat de morosos que li dificultava la vida diària, amb l'acord sortirà de les llistes de morosos, no s'haurà de preocupar que la puguin judicialitzar i tindrà aquest respir i tranquil·litat, que és el que és essencial», va destacar El Homrani.

El conseller va explicar que Endesa renuncia a tota nova acció de reclamació via jurídica o mitjançant altres procediments de recobrament del deute. També es compromet a oferir a les persones amb risc d'exclusió un servei de qualitat adaptat a les seves capacitats, per exemple duent a terme auditories energètiques gratuïtes per millorar l'eficiència energètica de les llars.

L'acord inclou el compromís de garantir el subministrament elèctric bàsic a les persones o unitats familiars en risc d'exclusió residencial domiciliades en un habitatge. Els serveis socials hauran de fer un document acreditatiu i s'haurà d'aportar el certificat d'empadronament.