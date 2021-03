El Tribunal de la UE pot forçar Bèlgica a reconsiderar l'extradició de Puigdemont

Els experts en dret penal europeu no descarten que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea porti Bèlgica a reconsiderar l'extradició de l'expresident Carles Puigdemont. Fins a cinc acadèmics consultats per l'ACN veuen «probable» que les preguntes del magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena a Luxemburg condicionin la justícia belga a l'hora de jutjar les euroordres contra el líder de JxCat. «Les prejudicials tindran repercussions en les futures decisions de Bèlgica», assegura el professor en dret penal europeu de la Universitat de Bonn Martin Böse. Hi ha discrepàncies, però, entre els acadèmics sobre el marge que el TJUE donarà als belgues per qüestionar el respecte dels drets fonamentals en el cas de l'1-O.

Alguns veuen «molt improbable» que ho permeti, d'altres ho creuen «possible». Però cap d'ells exclou una sentència de Luxemburg que acabi impedint a Bèlgica denegar l'extradició de Puigdemont per risc de vulneració de drets fonamentals. Llarena guanyaria una partida, però no necessàriament tota la batalla judicial perquè els belgues es podrien igualment negar a entregar Puigdemont per sedició i fer-ho només per malversació.

Arran de la negativa de Bèlgica a extradir l'exconseller Lluís Puig en detectar un risc de vulneració dels seus drets en la causa del procés, Pablo Llarena va demanar al Tribunal de Justícia de la UE que aclareixi els seus dubtes sobre aquest precedent favorable a Puigdemont.

Llarena pregunta al TJUE, entre altres coses, si Bèlgica pot examinar el risc de vulneració de drets fonamentals en el cas dels exiliats i, si fos així, si es pot basar en l'opinió del Grup de Treball sobre Detencions Arbitràries vinculat a l'ONU. «Constitueix aquest informe un element objectiu, fiable, precís i degudament actualitzat per justificar (...) la denegació de l'entrega?», es pregunta Llarena.

Els tribunals belgues van denegar l'extradició de Puig perquè veuen un risc de vulneració del dret a un judici just i a la presumpció d'innocència en el cas de l'1-O basant-se, principalment, en el document del grup de treball.