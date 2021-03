El Govern manté el tancament al públic dels parcs i fires d'atraccions

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat aquest dissabte la resolució que manté el tancament al públic dels parcs i fires d'atraccions com a mesura per combatre l'expansió de la pandèmia de covid-19. La prohibició d'obrir inclou tot tipus d'estructures no permanents desmuntables i els establiments d'activitats lúdiques infantils privades en espais tancats.

El conseller d'Interior en funcions, Miquel Sàmper, va dir dijous que s'aixecaria aquesta prohibició, però la resolució del Departament de Salut només permet que puguin començar a funcionar aquelles estructures d'aquest tipus que corresponen a una sola atracció d'ús infantil en un espai autoritzat.