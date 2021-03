Aragonès, el presidenciable amb menys vots durant la primera volta de la història del Parlament

El candidat d'ERC a la Presidència de la Generalitat, Pere Aragonès, s'ha convertit aquest divendres en el presidenciable que menys vots ha obtingut durant la primera volta de la història del Parlament, ja que només ha comptat amb el suport dels 33 diputats d'ERC i els 9 de la CUP (42 vots).

Durant la sessió d'investidura, el republicà no ha aconseguit la majoria absoluta (68 vots) i haurà de sotmetre's a una segona votació, on hauria d'aconseguir una majoria simple per convertir-se en el 132 president de la Generalitat.

Des de 1980, hi ha hagut quatre ocasions en les quals el candidat que es postulava a la Presidència del Govern ha hagut d'anar a una segona volta abans de convertir-se en president: Jordi Pujol el 1980 i 1995; Artur Mas el 2010, i Quim Torra el 2018.

La primera vegada que Jordi Pujol es va postular, el 1980, va ser l'ocasió en què fins ara menys suports es van recaptar a la primera volta (43 vots), seguida de la cinquena vegada, el 1995, quan va obtenir 60 vots favorables durant la primera sessió.

El següent en el rànquing és Artur Mas, que el 2010 va aconseguir 62 vots positius; i el mateix li va passar el 2015, encara que en aquesta ocasió no va tornar a ser nomenat president de la Generalitat perquè la CUP va condicionar el seu suport al fet que Mas donés un "pas a un costat".

Finalment, durant l'última legislatura va haver-hi dues votacions fallides durant la primera volta: la de l'exconseller Jordi Turull (64 vots a favor), que finalment no va poder ser investit perquè va ingressar a la presó dia abans de la segona volta, i Quim Torra, que amb 66 vots favorables i l'abstenció de la CUP, va haver d'anar a la segona volta, quan va ser escollit.