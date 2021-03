En directe: Ple d'investidura de Pere Aragonès

El candidat d'ERC a la presidència de la Generalitat, Pere Aragonès, se sotmet aquest divendres a la primera votació de la seva investidura en el ple del Parlament de Catalunya, en la qual previsiblement no sortirà triat perquè JxCat ha decidit abstenir-se.

El debat arrenca a les 10.00 hores i se celebra a l'Auditori de la cambra catalana, més espaiosa i ventilada per poder acollir els 135 diputats.



12.35 h

Reactivar la taula de diàleg "de manera immediata"

Pere Aragonès ha demanat reactivar la taula de diàleg amb el Govern central "de manera immediata" i ha assegurat que, si és investit president, convocarà un Acord Nacional per l'Amnistia i l'Autodeterminació que agrupi totes les formacions polítiques, institucions i entitats que estan d'acord amb la llibertat dels presos de l'1-O i amb un referèndum. Ha reconegut que la taula de diàleg "ha començat amb mal peu" i que no resoldrà el conflicte de manera immediata, però ha advertit que això no pot servir d'excusa per cronificar-lo, i ha cridat a recuperar la unitat estratègica de l'independentisme.



12.26 h

"Model de policia democràtica" als Mossos

Pere Aragonès ha apostat per abordar la millora del model de policia democràtica del cos dels Mossos d'Esquadra si és investit president de la Generalitat, i ha exigit fer-ho des d'una perspectiva de la seguretat humana. Ha fet una crida a millorar el cos "des de la perspectiva de la seguretat humana que aporten les Nacions Unides, el reconeixement i defensa de la professionalitat dels servidors públics, i la constant voluntat de millora".



12.21 h

700 milions per al rescat social en els primers 100 dies de govern

Pere Aragonès ha assegurat que en els 100 primers dies de govern preveu mobilitzar "700 milions d'euros per fer front a l'emergència social". Ha destacat que en els 100 primers dies impulsaran un pla de rescat social, desplegant ajuts per a autònoms i pimes, i ha avançat que trimestralment acordaran "paquets d'ajut amb els agents socials en el marc del diàleg social".



12.16 h

Aragonès insta l'Estat i la UE a accelerar l'arribada de vacunes amb les farmacèutiques

Pere Aragonès ha defensat que "és importantíssim que l'Estat i la mateixa UE resolguin d'una vegada els problemes amb les farmacèutiques per poder donar a la campanya de vacunació l'impuls que necessita". "Com més lents anem amb la campanya de vacunació, més mesos queden de restriccions i de limitació de l'activitat social i econòmica, i això dificulta la recuperació d'una crisi molt profunda", ha afegit.



12.01 h

Aragonès demana "voluntat d'acord" a JxCat i els comuns sense "maximalismes"

Pere Aragonès demana a JxCat i En Comú Podem "voluntat d'acord", superant "desconfiances" i evitant "maximalismes" que "solament contribueixen al bloqueig del país".



11.11 h

Aragonès inicia el debat demanant fer "inevitable" l'amnistia i un referèndum

Pere Aragonès ha iniciat aquest divendres el debat d'investidura mostrant la seva disposició a un "acord sòlid i estable" i comprometent-se a buscar una solució al conflicte català que faci "inevitables" l'amnistia i un referèndum d'autodeterminació.

10.49 h

Arrenca el ple d'investidura amb la intervenció de Pere Aragonès

El candidat d'ERC a la presidència de la Generalitat, Pere Aragonès, ha obert el ple que ha de votar la seva possible investidura. La seva és la primera intervenció de la sessió, que anirà seguida de les dels líders de tots els partits i grups parlamentaris, als que respondrà individualment. Finalment, al vespre, està prevista la primera votació de la investidura. I si res canvia, Aragonès no podrà sortir-ne president, donat que només ERC i la CUP hi votaran a favor, JxCat preveu abstenir-se en considerar que encara no té un acord satisfactori amb els independentistes, i la resta hi votaran en contra. La segona volta està prevista per al dimarts, molt probablement, i el seu resultat encara és incert.



10.00 h

La Mesa rebutja les peticions del PSC, PPC i Vox i manté el vot delegat per a Lluís Puig

La Mesa ha rebutjat les peticions de reconsideració del PSC, PPC i Vox contra la delegació de vot per a Lluís Puig. Així doncs, l'exconseller podrà votar aquest divendres en el ple d'investidura. L'òrgan s'ha reunit minuts abans que comenci el ple en què serà rebutjada la investidura de Pere Aragonès en primera volta. Els socialistes, a més, han demanat que Borràs encarregui un informe als serveis jurídics de la cambra sobre el cas de Puig, exiliat a Bèlgica des de la tardor de 2017, ja que qüestionen que pugui acollir-se a un dels supòsits per votar que estableix el reglament de la cambra. Puig ja va demanar delegació de vot en la sessió constitutiva però la Mesa d'Edat ho va rebutjar.



09.20 h

ERC i Junts descarten un acord d'última hora

ERC i Junts descarten un acord d'última hora abans de la primera votació, aquest vespre, sobre la investidura de Pere Aragonès com a president de la Generalitat. En entrevistes a 'Els Matins de TV3', tant la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, com la vicepresidenta de Junts, Elsa Artadi, han dit que no ho veuen possible. Vilalta ja qualificat "d'incomprensible" la decisió de Junts d'abstenir-se i impedir així que avui Aragonès sigui escollit president ja que "no hi ha punts insalvables". En canvi, per a Artadi, el problema és que no hi ha un acord de legislatura i nega que l'escull sigui el paper que ha de jugar Carles Puigdemont en els pròxims anys.



09.11 h

Artadi lamenta un "pressing Junts"

La vicepresidenta de JxCat, Elsa Artadi, ha argumentat que l'abstenció del seu partit en la primera volta de la investidura de Pere Aragonès és perquè no hi ha acord de legislatura. "No volem un acord d'investidura, sinó de legislatura", ha insistit en declaracions a 'Els Matins de TV3'. Així doncs, ha negat que la posició de Junts sigui per una qüestió en concret i que el seu partit hagi posat el paper que ha de jugar Carles Puigdemont en la taula de les negociacions. Artadi s'ha mostrat sorpresa pel fet que a ERC hi hagi sorpresa per l'abstenció de Junts, un vot que impedeix la investidura d'Aragonès aquest divendres. "No sabem si forma part d'un 'pressing Junts' però no és la manera", ha conclòs.