Albiach (ECP) acusa JxCat d'utilitzar «la humiliació» per negociar

La líder dels Comuns, Jèssica Albiach, ha vaticinat un futur Govern «amb obsolescència programada» perquè la fórmula de JxCat i ERC ja s'ha demostrat «fracassada». «Què ha canviat perquè aquesta vegada funcioni? Què hi ha de diferent per no tornar a fracassar i quedar bloquejats?», ha demanat durant la seva intervenció al ple d'investidura. Albiach també ha acusat JxCat d'utilitzar «la humiliació» per negociar després que hagin demanat a Pere Aragonès que no es presenti dimarts a la segona votació. Segons creu, JxCat «disfressa de responsabilitat un exercici d'humiliació». Albiach també s'ha dirigit als socialistes, a qui ha dit que són «molt lluny del PSC de Maragall» perquè són «incapaços» d'arribar a acords i «miren a la dreta».