La CUP-UNCPG votarà 'sí' a la investidura d'Aragonès

La CUP-UNCPG votarà 'sí' demà divendres a la sessió d'investidura del coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, com a president de la Generalitat. Ho ha confirmat en una roda de premsa aquest dijous la diputada Eulàlia Reguant, que ha comparegut al Parlament acompanyada de set diputats més del grup parlamentari. Reguant ha garantit el vot afirmatiu a Aragonès però ha advertit que fer-ho no és "un xec en blanc" sinó "un punt de partida" per a una legislatura que esperen que permeti a l'independentisme acumular forces i dur a terme una "confrontació democràtica" que volen en forma d'autodeterminació.

Els anticapitalistes han aprofitat per convidar JxCat, l'altre grup independentista a la cambra, a avalar l'acord que les bases de la CUP i de Guanyem han avalat. "No entendríem que JxCat no compartís que aquest país necessita uns mínims per viure i, per tant, una renda bàsica o una banca pública", ha assegurat Reguant, que ha insistit que la formació de Carles Puigdemont "avui i ara té la responsabilitat de sumar-se a aquest acord si es vol posar al servei del país".