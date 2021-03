El Parlament podrà blindar l'escó de Borràs si se li obre judici

Com és conegut, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, està sent investigada per corrupció en relació a la seva gestió al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes. Quan aquestes indagacions arribin al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, s'obrirà un procés que pot desembocar en l'obertura de judici oral. En aquest moment, el reglament del Parlament preveu la possible suspensió de Borràs com a diputada, però, segons fonts jurídiques, aquesta possibilitat és més que remota, de manera que no caldria arribar al que Borràs ha proposat: reformar el reglament de la cambra per blindar-se encara més davant un eventual judici oral. Davant d'aquesta opció, Ciutadans ha contraatacat presentant ja una iniciativa parlamentària per evitar aquesta reforma del reglament, adduint que la nova presidenta de la cambra pretén «evitar les seves responsabilitats com a política».

L'actual reglament del Parlament estableix que, en casos d'una acusació per delictes de corrupció, la Mesa del Parlament «ha d'acordar la suspensió» del diputat afectat «de manera immediata» quan s'obri judici oral. Però afegeix que «si es plantegen dubtes sobre el tipus de delicte o sobre el règim d'incompatibilitats aplicable», caldrà un dictamen previ de la Comissió de l'Estatut dels Diputats. Aquest concepte dels «dubtes» obre ja una porta al fet que la decisió sigui una altra diferent de la suspensió. De fet, segons l'entorn de Borràs, aquesta possible suspensió «immediata» és «un disbarat jurídic contrari a la jurisprudència d'Estrasburg, a la Comissió de Venècia i a la jurisdicció internacional». Una suspensió, per cert, avalada en el seu dia per JxCat.

Precedents legals

Un informe dels serveis jurídics de juliol de 2018, referit a la decisió de Tribunal Suprem de suspendre com a diputats els líders del procés a l'estranger o a la presó, adverteix que «la tramitació d'un procés judicial no impedeix, amb caràcter general, que un parlamentari a qui s'atribueix la comissió d'un delicte dels ano?menats genèricament de corrupció segueixi exercint el seu càrrec públic fins que no es dicti sentència de condemna ferma i s'executi».

A més, respecte al concepte de corrupció, el document delimita que ha de tractar-se de casos relacionats amb «suborn actiu i passiu» o «tràfic d'influències», però no amb «la desviació o canvi de finalitat deslleial dels cabals públics». També es recorda que, amb caràcter general, la llei d'enjudiciament criminal preveu la privació de llibertat en cas de sentència ferma.

La possibilitat de suspendre un parlamentari a qui s'obri judici per corrupció és una novetat introduïda al Parlament el 2017 a instàncies de la CUP quan JxCat i ERC van obrir el meló de la reforma de les normes parlamentàries. Ara és quan Borràs, el seu entorn i els informes jurídics constaten com aquest precepte reglamentari no serà un escull definitiu perquè ella segueixi com a parlamentària.