Els Mossos interposen 2.000 sancions el cap de setmana per no respectar la bombolla

Cua de vehicles esperant per poder aparcar a la Fageda d'en Jordà

Cua de vehicles esperant per poder aparcar a la Fageda d'en Jordà ACN

Els Mossos d'Esquadra han interposat unes 2.000 sancions durant el cap de setmana per desplaçaments en els que no es respectava la bombolla de convivència. Així ho ha explicat el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, en declaracions a Ser Catalunya. El trànsit va créixer aproximadament un 50% el passat dissabte en comparació amb el de la setmana anterior i el de diumenge ho va fer un 70%. D'altra banda, el conseller ha afirmat que "hores d'ara" les actuals mesures no "perillen" de cara a la Setmana Santa però ha afegit que caldrà esperar a l'evolució de les dades epidemiològiques i al Procicat del proper dimecres.

"En principi no crec que ens haguem d'alertar", ha manifestat Sàmper sobre si la Setmana Santa corre o no perill davant l'empitjorament de les dades epidemiològiques de la Covid. Amb tot, ha afirmat que siguin quines siguin les mesures s'hauran de complir amb "serietat i rigorositat".

Pel que fa a l'increment del trànsit durant el primer cap de setmana sense confinament comarcal, Sàmper ha indicat que tot i la pujada s'ha situat en línies generals un 20% per sota del mateix cap de setmana d'abans de la pandèmia. Per al conseller, el que s'ha donat aquest cap de setmana ha estat una "expansió controlada" i ha valorat que s'ha complert l'objectiu de donar "una mica d'aire" a la ciutadania.

Ha explicat que les sancions s'han interposat en els diferents controls dinàmics que els Mossos han portar a terme durant el cap de setmana. En aquest sentit, ha valorat que potser algunes d de les sancions es poden recórrer en haver-hi algun error però s'ha mostrat convençut que no serà així en "la gra majoria" de casos.

D'altra banda, ha confiat que els protocols d'actuació policial d'ordre públic es publiquin durant aquesta setmana. El conseller ha considerat que la moratòria dels projectils de foam "està supeditada" a la no publicació d'aquests protocols.