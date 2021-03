Les empreses d'autocars demanen un "aclariment urgent" sobre les restriccions

L'Associació d'Empreses d'Autocars i Minibusos (ACEA), que agrupa unes 400 pimes del sector, ha adreçat una carta al secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, i a les conselleries d'Interior i Territori per reclamar un "aclariment urgent" sobre les restriccions després que aquest cap de setmana els Mossos d'Esquadra interceptessin un autocar amb 59 persones quan es dirigia a Port del Comte. L'entitat es pregunta per què els ciutadans poden anar en bus de línia regular a la Costa Brava o a Tarragona o en tren a treballar amb diferents bombolles i no ho poden fer en un servei discrecional. "No hem vist cap tren que se li hagi obligat a donar la volta al seu punt d'origen per portar com a passatgers diferents grups bombolla", afirma.

Tampoc, continua, han hagut de recular busos de línies regulars amb passatgers de diferents grups bombolla que aquest cap de setmana han pogut viatjar fora de la comarca. "Ens hem tornat a trobar amb què s'ha assenyalat el nostre sector i no precisament per explicar la situació dramàtica en la que ens trobem des de fa més d'un any, amb gairebé tota la nostra activitat parada i sense cap reconeixement i ajuda", s'exclama la carta, a la qual ha tingut accés l'ACN, després del l'incident d'aquest cap de setmana.

La missiva, signada per la presidenta de l'ACEA, Carolina Sánchez, lamenta que el sector i l'empresa s'han vist criminalitzats "per fer la seva feina" i que en la resolució del 12 de març, encara vigent avui, no hi hagi cap referència al transport discrecional. Sánchez reivindica que és un "mitjà segur, que ofereix un transport col·lectiu acotat i de porta a porta" i que compleix amb els protocols anticovid, amb mesures de desinfecció, gel hidroalcohòlic en tots els vehicles, presa de temperatura als viatgers, renovació de l'aire cada tres minuts i traçabilitat, a diferència –subratlla- del transport públic.

Amb tot, la presidenta de l'ACEA, entitat que agrupa unes 400 pimes del transport discrecional de viatgers, exigeix un "aclariment urgent" sobre l'activitat del transport discrecional i que "es reguli amb un criteri d'equitat i que no es confongui la ciutadania".

D'altra banda, Carolina Sánchez alerta que la situació del sector és "insostenible". "No ens obliguen a tancar per decret però ens obliguen a no treballar", critica en la carta, en què expressa que les empreses esperaven una possible reactivació de l'activitat per Setmana Santa però que ara "ha quedat de nou truncada per l'acció dels Mossos d'Esquadra, l'ambigüitat de la resolució i l'escassa atenció que s'ha prestat i es presta al nostre segment del transport".