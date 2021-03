Puc sortir de la comarca amb la meva parella si no vivim junts?

Aquest és el primer cap de setmana des que Catalunya va aixecar el confinament comarcal i en el que els centres comercials i el comerç no essencial podran obrir. Moltes famílies i amics planegen sortir de cap de setmana. Però alerta, no tothom ho podrà fer. A continuació resolem alguns dels principals dubtes.

Puc marxar de cap de setmana amb la meva parella o amb alguns amics si no vivim junts?

No. Segons el Procicat només s'autoritza a sortir de la comarca i viatjar junts (dins de Catalunya) a l'anomenada "bombolla de convivència", és a dir a un grup de persones que conviu de manera estable sota un mateix sostre. Per tant, si no vius amb la teva parella o amics, no podeu viatjar plegats.

A quina multa m'exposo si incompleixo la normativa?

És un incompliment d'una ordre administrativa i la sanció podria arribar fins als 500 euros.

Quins documents em calen per sortir de la comarca?

La Generalitat recomana omplir el certificat d'autoresponsabilitat (aquí tens tota la informació i te'l pots descarregar), que inclou la casella "Mobilitat de les persones que integren una bombolla de convivència".

A més a més, el departament d'Interior recalca que caldrà acreditar que aquells que viatgen junts formen part d'una bombolla de convivència. Això es podrà fer amb el DNI, llibre de família o un certificat de conviv`necia emès pels ajuntaments.

És obligatori el certificat d'autoresponsabilitat?

No. El conseller d'Interior Miquel Sàmper ha recordat aquest divendres en una entrevista que no és un document obligatori. Però insisteix que és un document reconegut per tots els cossos policials i que, per tant, facilita molt la justificació de la mobilitat.

Puc sortir de Catalunya?

No. No es pot sortir ni entrar a Catalunya per veure amics o familiars, excepte si és per una causa de força major que es pugui demostrar amb un justificant.

Puc anar a sopar a un restaurant?

No. La restauració manté les restriccions horàries i només podran obrir fins les 5 de la tarda. Si que està permès que mantinguin l'activitat per preparar menjars per emportar.

Puc anar de compres?

Sí. A partir d'aquest cap de setmana s'aixequen les restriccions d'obertura al comerç no essencial. Podran obrir tots els comerços de fins a 800 metres quadrats, però amb un aforament limitat.

Puc anar a veure un partit de futbol o d'un altre esport?

Depèn. El Procicat ja permet que hi hagi públic en actes esportius amb seient preassignat amb un aforament màxim del 50% a l'aire lliure i del 30% en un espai tancat. Però encara es mantenen restriccions i s'impedeix que entri públic en competicions estatals i interancionals que tenen prohibicions d'altres organismes.

Què passarà per Setmana Santa a Catalunya?

El Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut va acordar que a partir del 26 de març i fins al 9 d'abril les reunions socials es limitaran a un màxim de quatre persones en espais públics tancats, a sis en llocs oberts, i les reunions es limitaran a convivents en espais privats.

No obstant això, i davant l'empitjorament dels indicadors epidemiològics del coronavirus, la Generalitat no descarta tornar a endurir les restriccions per Setmana Santa. Segons el conseller d'Iterior, les mesures establertes per evitar contagis per la covid-19 d'aquest cap de setmana "seran una prova" perquè encara "no està decidit" què es podrà fer per Setmana Santa.