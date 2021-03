Centenars de persones es manifesten a Barcelona per demanar la llibertat de Pablo Hasél

Centenars de persones s'han manifestat aquest dissabte a Barcelona per demanar la llibertat per raper lleidatà, Pablo Hasél. La convocatòria estava prevista per les 7 de la tarda, però no s'ha mogut fins passades les 8 del vespre. Durant la primera hora els assistents han articulat un micròfon obert a la plaça Universitat, on han fet diverses reivindicacions de caràcter social i on, a més, es podia actuar. Posteriorment, han començat a caminar pel carrer Pelai en direcció al centre de la ciutat. La marxa estava encapçalada per una pancarta on es podia llegir 'Pels nostres drets i llibertats. Llibertat Pablo Hasél, amnistia total'.

Quan la manifestació ha arribat a plaça Catalunya, s'ha trobat un cordó policial dels Mossos d'Esquadra que els ha barrat el pas en direcció a la Rambla. Així doncs, la marxa ha girat cap a via Laietana i s'ha aturat durant una estona davant de la Prefectura Superior de Policia Nacional. Posteriorment, ha passat per diversos carrers de la zona del Born. Des d'allà s'han dirigit cap a l'Arc de Triomf, on s'ha desfet el gruix de la protesta.

En aquest punt els assistents que s'han quedat, prop d'un centenar, han tornat a habilitar un micròfon, convidant a la gent a la gent a rapejar i actuar. Tot plegat s'ha desenvolupat de forma pacífica, sense cap incident, ni tampoc moments de tensió amb la policia.

La mobilització d'aquest cap de setmana s'ha dut a terme després de setmanes de calma, posteriors a les prop de dues setmanes de manifestacions que van acabar amb aldarulls importants en diversos punts de Catalunya, amb desenes de detinguts i ferits.