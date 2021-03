Bombers de la Generalitat demana prudència per aquest cap de setmana, que es preveu de meteorologia complicada

Els Bombers de la Generalitat reiteren, una vegada més, la necessitat d'extremar la prudència a l'hora de realitzar activitats a l'aire lliure per tal d'evitar accidents que culminin en un rescat. Davant d'aquest avís, no hem de deixar de banda les mesures de seguretat i autoprotecció necessàries per a la contenció de la Covid-19: mans, distància, mascareta i bona ventilació als espais tancats.

Aquesta crida a la prudència és encara més necessària davant un cap de setmana en què es preveu mal temps, un factor que pot complicar molt les actuacions de recerca o rescat dels Bombers de la Generalitat. S'ha anunciat alerta per nevades en alguns punts del territori i cal tenir-ho en compte no només durant la realització de l'activitat que tinguem prevista, sinó també durant els desplaçaments d'anada i tornada.

Consells de seguretat a la muntanya

Per tal d'evitar accidents, les persones que tinguin previst realitzar activitats al medi natural han d'adoptar certes mesures preventives, tant a l'hora de planificar com de realitzar la sortida. Així mateix, també és de vital importància un bon equipament i una condició física i psíquica adequada al nivell d'esforç que requereix l'activitat.

Abans de sortir:

- PENSEU: Què aneu a fer? Qui fa l'activitat? Quan i on?

- PLANIFIQUEU: Cal que sigui una activitat adaptada al grup. Tingueu presents horaris, recorreguts i desnivells. Consulteu les guies i mapes i la predicció meteorològica. Planifiqueu un pla B per si alguna cosa falla.

- EQUIPEU-VOS: Porteu la roba i el calçat adients. Carregueu la motxilla amb el material, aigua i menjar necessari: opteu per aliments energètics, com els fruits secs.

- FORMEU-VOS: Cal que coneixeu les tècniques necessàries per a l'activitat que voleu realitzar, com usar els materials requerits i tenir nocions mínimes d'assistència de primers auxilis.

- MINIMITZEU RISCOS: El risc zero no existeix, però ens hi podem acostar. Feu-ne una valoració contínua.

Durant la sortida:

- Un cop iniciada l'activitat, observeu l'estat del grup, si esteu complint l'horari i si les condicions meteorològiques continuen sent favorables. Si no ho veieu clar, no dubteu en girar cua.

- Fixeu punts de referència en el recorregut, de manera que pugueu orientar-vos.

- Tingueu sempre a punt un mitjà de comunicació amb el 112, telèfon mòbil amb bateria ben carregada o aparells específics de seguretat. Apreneu a enviar la vostra ubicació mitjançant les aplicacions de missatgeria instantània més populars.

- Hidrateu-vos i alimenteu-vos durant tota la jornada.

Bombers de la Generalitat ha recomanat també que abans de sortir a bosc, a muntanya o a fer cap mena de travessia consulteu la previsió meteorològica. A través dels portals web Meteo Muntanya i a MeteoCat podeu consultar i fer seguiment dels avisos de Situació Meteorològica de Perill en les zones de mar i muntanya.