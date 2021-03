L'anàlisi dels nivells de coronavirus en lesC permet avaluar la circulació del virus entre la població

Un estudi liderat per l'ICRA i la Universitat de Salern apunta que analitzar la presència de coronavirus en les aigües residuals permet avaluar els nivells de circulació del virus entre la ciutadania. Segons els impulsors del projecte es tracta d'una "eina potencialment molt valuosa". Aquesta anàlisi de presència de covid-19 en les aigües residuals ja fa un any que es fa a Catalunya. Davant d'això, la Comissió Europea ha engegat un programa de vigilància entre els estats membres que comencin a analitzar aquest factor. A més des de la Comissió Europea han mostrat "un gran interès" en saber com s'ha fet aquesta anàlisi a Catalunya en l'últim any.

L'anàlisi del virus en les aigües residuals permet comprovar quin tipus de resiliència té la covid-19 en els medis aquosos i també la presència que pot tenir aquest virus en la xarxa d'aigua potable.

L'estudi liderat per l'ICRA i la Universitat de Salern també mostra que un ús excessiu de desinfectants pot generar problemes de salut mediambientals. Per això es recomana que per a la desinfecció de la covid-19 es facin servir les dosis habituals per al sanejament i tractament d'aigües residuals.

Per altra banda, la monitorització de les aigües residuals també es podria estendre en altres patologies com ara la diabetis, l'obesitat o la hipertensió. Això donaria informació de l'evolució d'aquestes malalties en les llars.