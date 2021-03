ERC escull Vilagrà com a consellera de Presidència

A set dies perquè es compleixi el termini per iniciar-se la sessió d'investidura, ERC i Junts avancen a pas de tortuga en el pacte que els ha de permetre formar Govern. Tot i les dificultats i els desacords (quan no topades, en forma de declaracions, al·lusions i atacs en llibres), l'horitzó segueix sent el proper 26 de març. Comencen a posar sobre la taula el debat de l'estructura del futur executiu, on algunes àrees estan en disputa.

N'hi ha d'altres que no. Que és cristal·linament clar de quin costat cauran. Ho era la presidència del Parlament, per als postconvergents, ho és la de la Generalitat, per als republicans. I lligada a aquesta, i per coherència, també la important conselleria de Presidència. ERC donarà a Laura Vilagrà la responsabilitat d'aquest departament. La número 2 a la llista electoral compta amb tot el suport d'Oriol Junqueras i l'aval de la gestió com a alcaldessa de Santpedor.

Poques confirmacions més s'obtenen dels negociadors aquests dies. Una altra podria ser que els republicans busquen que la portaveu sigui dona, tot i que, a data d'avui, sigui impossible determinar si finalment ho serà o no. El perfil perfecte per als republicans seria la portaveu del partit, i número 2 extramurs de la formació, Marta Vilalta, experimentada en mil batalles. Però, precisament, el seu pes en el partit farà que no entri al Govern. Esquerra vol mantenir la formació a màxim rendiment.

Un altre fix a l'executiu serà el fins ara president del Parlament, Roger Torrent. Tot i que es desconeix en quina àrea, sí que sembla clar que tindrà un inequívoc pes polític. Tot segueix estant obert entre ERC i Junts. Per exemple a compte de la Conselleria d'Economia, que els republicans voldrien mantenir, amb Albert Castellanos com a titular, però que els postconvergents també ambicionen. En qualsevol cas, una de les línies vermelles que Esquerra ha establert ha estat el maneig dels fons europeus de reconstrucció Next Generation. No pensen cedir-los i la intenció és que els controli directament el mateix Aragonès. Aquesta és la legislatura de la reconstrucció, segons entén Esquerra.

Amb el pas dels dies gairebé sense notícies, comença a estendre's un cert desassossec en alguns sectors que, fins i tot, dubten que sigui Aragonès qui emprengui la investidura divendres que ve. Davant això, els republicans recorden l'acord que va permetre a Laura Borràs accedir a la presidència del Parlament i que tenia, com a contrapartida, el suport al dirigent republicà. I sense posar «la mà al foc» pels puigdemontistes, sí mantenen tota la confiança en el fet que divendres que ve es portarà a terme la primera votació.

Excepte sorpreses, i tot i la bona entesa amb la CUP, caldria esperar al Diumenge de Rams perquè Aragonès fos ungit, gràcies a l'abstenció de part o de tots els nou diputats anticapitalistes. Borràs va assegurar ahir que iniciarà la ronda de contactes amb els grups quan aquests estiguin conformats.