El fiscal investiga si Colau va adjudicar 3,4 milions en subvencions irregulars

La Fiscalia ha obert una investigació per una denúncia que acusa l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i altres responsables municipals per concedir 3,4 milions d'euros en subvencions suposadament irregulars a entitats afins en què van col·laborar abans de saltar a la política.

Segons han informat fonts jurídiques, la Fiscalia Provincial de Barcelona ha obert diligències de recerca en admetre a tràmit la denúncia que Advocats Catalans per la Constitució ha interposat contra Colau, l'exregidora de Ciutat Vella Gala Pin, l'exregidora Laia Ortiz, l'assessora municipal d'Habitatge Vanesa Valiño, la tinent d'alcalde Laura Pérez i la directora de l'Observatori DESC, Irene Escorihuela.

La denúncia, pels delictes de prevaricació, frau en la contractació, malversació de cabals públics i tràfic d'influències, apunta a la «reiterada i presumptament injustificada» concessió per part de l'Ajuntament de Barcelona de subvencions a l'Observatori DESC, a la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH), l'Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) o Enginyers sense Fronteres (ESF).

L'entitat Advocats Catalans per la Constitució subratlla en el seu escrit que tant Colau com la resta de denunciats han mantingut «estrets llaços personals i professionals» amb aquestes entitats abans d'ocupar els seus càrrecs.

Posa com a exemple que Colau, el portaveu dels comuns al Congrés, Jaume Asens, i el membre de la Mesa del Congrés Gerardo Pisarello van treballar o van col·laborar fins al seu salt en la política amb l'Observatori DESC, que ha estat receptor d'1,2 milions d'euros per part del consistori barceloní.

Segons la denúncia, aquests llaços previs a ocupar els càrrecs públics podrien haver motivat el finançament posterior d'aquestes associacions, que en total han rebut en diferents conceptes 3,4 milions d'euros en subvencions municipals.

Per als denunciants, aquestes subvencions van ser atorgades per a finalitats sobre les quals l'Ajuntament de Barcelona no té competències, i es van adjudicar mitjançant procediments d'excepcionalitat.

L'Ajuntament de Barcelona va assegurar que l'alcaldessa, Ada Colau, «no atorga cap subvenció», sinó que ho fa la Comissió de Govern o l'estructura gerencial administrativa, en funció de l'import subvencionat. Segons el consistori, totes les subvencions s'atorguen pels òrgans competents i amb els corresponents informes legals i jurídics preceptius. En el cas de les subvencions investigades són també auditades externament per garantir el compliment dels objectius de les ajudes.

En un breu comunicat, l'Ajuntament recorda que l'atorgament de subvencions és un procediment especialment reglat per la Llei General de Subvencions i l'Ordenança Municipal de Subvencions.

L'equip de govern està convençut de la legalitat d'aquestes ajudes, així com del seu interès públic, i assegura que facilitarà a la justícia tota la documentació que li sigui requerida.