Exculpada una alt càrrec pel viatge d'un assessor de Puigdemont

La jutgessa de Barcelona Olalla Ortega, que investiga el viatge a Nova Caledònia de Josep Lluís Alay, cap de l'oficina de l'expresident Carles Puigdemont, a càrrec de la Generalitat, va exculpar la secretària general de Presidència, Meritxell Masó, que estava imputada per autoritzar les despeses. En un acte la titular del Jutjat d'Instrucció número 28 de Barcelona va dictar el sobreseïment provisional de la causa respecte a Masó, defensada per l'advocada Judit Gené, després de la petició realitzada per la Fiscalia, que va ser qui va presentar la querella per malversació i prevaricació. La Fiscalia acusava Masó inicialment d'autoritzar el pagament dels 4.580 euros que va costar el viatge d'Alay, també investigat pel cas Volhov.