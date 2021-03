Arcadi Espada, un dels fundadors de Ciutadans, aposta per la dissolució del partit

Un dels fundadors de Ciutadans, Arcadi Espada, signa un article aquest dissabte a 'El Mundo' en què aposta per la dissolució del partit després que aquesta setmana la formació taronja hagi fracassat en la moció de censura a la Regió de Múrcia. "Vistes les creixents i insuperables dificultats i la pulsió de mort que acompanya cada acte dels seus dirigents, demano acabar dignament", escriu Espada.

En l'article, el periodista i escriptor explica que Cs va néixer com un "partit realista –pugnava exactament pel restabliment de la realitat a Catalunya- i mai no va descartar haver de lluitar, des de dins, amb la ignorància i la corrupció". "Però potser, no va preveure que hagués de fer-ho amb tanta intensitat i insistència", afegeix.

Espada també carrega durament contra el primer president del partit, Albert Rivera, a qui retreu que els seus errors "arrencaven en què ja no donava més de si" i encara més, "precisament de la seva nerviosa obstinació en dissimular-ho". A més, recorda la seva "garrafal negativa" a fer president a Pedro Sánchez. "Sota un home així devia haver-hi una microbiota intractable. Tots els homes tenim més matèria bacteriana que grisa; però hi ha alguns casos formidables", conclou