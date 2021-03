Pau Camprovín encapçala la nova junta de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya

L'assemblea de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC) ha aprovat l'elecció de la nova junta directiva que regirà l'entitat per al període 2021-2023. La nova junta està encapçalada per Pau Camprovín (Castellers de Sants), acompanyat a la vicepresidència per Rubén Gaón (Nens del Vendrell) i Ignasi Escamilla (Castellers de Sant Cugat). L'assemblea s'ha celebrat per segona vegada en format virtual i hi han assistit una seixantena de colles. L'única candidatura presentada per renovar la junta presenta un programa continuista que destaca per promoure el treball col·lectiu de cara a la represa de l'activitat, després de l'aturada castellera "més important de la història".

Així, es prioritzarà l'aportació de totes les colles per tal de "trobar la fórmula" que millor beneficia el global del fet casteller i que les propostes que es duen a l'assemblea puguin ser "treballades, definides i compartides" per totes les colles que tinguin la voluntat de formar part del procés.

D'altra banda la junta manté l'aposta per l'apropament i obertura a les colles a través dels grups territorials i les comissions ja existents que es reforçaran en el cas de la Musical, Equitat i Seguretat, i es reformularan en el cas de la de Drets d'imatge i Finançament. El nou equip directiu ha proposat també la creació d'una nova comissió que tracti el tema de les Assegurances.

La nova junta manté sis de les dotze colles de la junta sortint, tot i que les persones que les representen només es mantenen en quatre casos. A més dels esmentats anteriorment, la junta està formada per Samuel de la Fuente (Castellers de Lleida) a la secretaria, Roger Gispert (Castellers de la Vila de Gràcia) a la tresoreria, i les vocalies seran per Ramon Bach (Capgrossos de Mataró), Cristian Muñoz (Castellers de Cornellà), Gorka Bertran (Colla Jove Xiquets de Tarragona), Rosa Rovira (Colla Joves Xiquets de Valls), Enric Güell (Colla Vella dels Xiquets de Valls), Xavier Bacardit (Minyons de Terrassa) i Antonio Sánchez (Xiquets de Tarragona).