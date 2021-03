El Govern renuncia a fer un calendari de noves mesures per a Setmana Santa

El Govern va anunciar fa dues setmanes que preparava un calendari que permetés a ciutadans i sectors afectats per les restriccions de la pandèmia saber com i quan es podrien relaxar o endurir les mesures en Setmana Santa. Aquest dimarts, però, la mateixa portaveu Meritxell Budó que va posar sobre la taula aquest calendari ha deixat clar que l'executiu ha renunciat a fer públic cap calendari i ha considerat que amb l'aixecament del confinament comarcal ja es pot planificar la Setmana Santa. Budó afirma, a més, que es decidirà si s'aixequen o s'incorporen restriccions en funció de l'evolució de les dades epidemiològiques, tot i garantir que si hi ha canvis "s'avisarien amb temps".