Vilafant encapçala la llista de municipis amb més velocitat de contagi

Pel que fa a la velocitat de contagi per coronavirus, Vilafant encapçala la llista, amb una Rt de 3,14, seguida de Salou, amb 2,57, i Banyoles, amb 2,19. Respecte el risc de rebrot, el municipi altempordanès és el tercer de la llista amb 549, darrera de Canovelles (795) i Vic (597). Pel que fa a la incidència acumulada a 14 dies, destaca Canovelles, amb 658, seguida de Vic, amb 499, i Manlleu, amb 452.



Regió de Girona: pugen l'Rt i el risc de rebrot

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 58.737 (+105) i pugen a 61.930 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 1.971 persones, tres més que en les últimes hores. Entre el 6 i el 12 de març es van declarar 21 defuncions, i 18 la setmana anterior. Hi ha 67.513 vacunats de la primera dosi, 690 més, i 24.435 de la segona, 638 més.

El risc de rebrot puja set punts, fins a 156, mentre que la setmana del 27 de febrer al 5 de març era de 204. L'Rt puja quatre centèsimes i se situa en 0,86, mentre que en l'interval anterior era de 0,93. La taxa de confirmats per PCR i TA és de 77 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies és de 178 (218 en l'interval anterior). El 4,90% de les proves dona positiu.

Hi ha 195 pacients ingressats actualment, sis menys que fa 24 hores. Els hospitalitzats en l'últim interval van ser 172, entre el 6 i el 12 de març. La setmana anterior van ser 188.



Catalunya

La velocitat de propagació de la Covid-19 a Catalunya, l'Rt puja dues centèsimes i se situa en 0,95. El risc de rebrot també puja, ho fa 3 punts, fins a 180, segons el darrer balanç del Departament de Salut. En paral·lel, la incidència a 14 dies baixa i passa de 194,30 a 193,06.

S'han declarat 970 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 533.821. El 4,66% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu. S'ha informat de 12 noves morts i el total és de 21.045 en tota la pandèmia. Hi ha 1.499 pacients ingressats als hospitals, 55 menys, i 432 persones a l'UCI, 2 crítics més que fa 24 hores. Hi ha 652.640 vacunats amb la primera dosi (+7.301) i 247.947 amb la segona (+3.509).