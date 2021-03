Avís de nevades el pròxim cap de setmana a Catalunya

El Servei Meteorològic de Catalunya, Meteocat, preveu un canvi de temps a finals de la setmana que «comportarà de nou temperatures plenament hivernals, i fins i tot possibles nevades a cotes molt baixes». Després d'un diumenge amb ratxes de vent a la província de Tarragona, el Meteocat confirma les primeres estimacions i apunta a una progressiva baixada de les temperatures la setmana que ve a partir de dimarts.

Mentre les temperatures màximes aquest dilluns se situaran entorn dels 19 graus a la costa i en uns 14 a l'interior, els meteoròlegs apunten que arribaran a baixar clarament a mitjans de setmana. Dimarts, les temperatures màximes baixaran dos graus, però és a partir d'aquell moment en què els models predictius apunten a una caiguda dràstica de temperatures i l'entrada d'aire humit del nord.

La predicció a set dies vista apunta que a la ciutat de Barcelona i la costa catalana les temperatures baixaran fins a unes de mínimes de l'ordre dels quatre o cinc graus i unes màximes de 12. Les temperatures mínimes a les zones de l'interior baixaran clarament dels zero graus, arribant a estar entre 4 i 10 graus negatius a zones de muntanya (a partir de 500 metres d'altitud). La possibilitat de nevades és alta en aquestes zones de muntanya el pròxim cap de setmana, però podrien registrar-se a qualsevol zona de l'interior, com a la lleidatana Tàrrega o a Olot (La Garrotxa), per exemple.