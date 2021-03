El confinament fa baixar un 11% les denúncies de violència de gènere als jutjats catalans el 2020

L'any 2020 es van presentar als jutjats de violència sobre la dona de Catalunya un total de 19.927 denúncies, que afectaven 19.648 dones, un 11% menys que les 22.394 denúncies del 2019 i un 9,3% menys de víctimes, xifres similars a la resta de l'estat. Les víctimes espanyoles van baixar un 10,5%, mentre que les estrangeres, que van representar el 40% del total, ho van fer un 7,4%. Això suposa una taxa de 49,7 dones víctimes de violència de gènere per cada 10.000 dones, davant de les 55,5 del 2019, per sota de la mitjana estatal, de 60,2. Un 11,5% de les víctimes es van negar a declarar contra el seu agressor. Són dades del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), que emmarca la baixada estadística en la pandèmia i el confinament.

Pel que fa a les ordres de protecció, a Catalunya se'n van demanar 4.711, un 15% menys que l'any anterior, i es van acordar el 49% del total, el percentatge més baix de tot l'estat i per sota de la mitjana espanyola del 71%.

De tots els processos oberts als jutjats de violència de gènere, 6.951 van acabar arxivats provisionalment i 5.423 es van enviar a judici. A més, 1.161 van acabar amb sentència condemnatòria per a l'agressor, el 83,7% del total de sentències, un 19% menys que l'any anterior. Les persones encausades van ser 1.402, un 17,5% menys. El 89,5% dels estrangers jutjats van acabar condemnats, mentre que els espanyols condemnats van ser el 79,8% dels jutjats.

Als jutjats penals, on els delictes que es jutgen són més greus que als jutjats de violència de gènere, es van ingressar 4.839 assumptes de violència de gènere, un 11,5% menys que el 2019. El 52% dels judicis van acabar amb condemna, la meitat de les quals amb la conformitat de l'acusat. Els estrangers també van ser proporcionalment més condemnats que els espanyols.

A les quatre audiències provincials, els judicis per delictes encara més greus van acabar en un 75% dels casos amb condemna per l'acusat, el 100% en els casos d'homicidi o assassinat jutjats per tribunal popular. El 82% dels estrangers van acabar condemnats, mentre que els acusats espanyols van ser condemnats en un 70% dels casos. En el cas dels recursos d'apel·lació contra sentències de jutjats inferiors, es van revocar el 28% de les absolucions i el 16,6% de les condemnes.

Als jutjats de menors, es van registrar 15 casos, la meitat que un any abans. Les sentències condemnatòries van ser deu, un terç de les 30 del 2019, mentre que les absolucions van ser dues, la meitat que l'any anterior. També hi va haver deu conformitats, per 25 del 2019.