Budó aposta per plantejar la reobertura de la restauració als vespres d'aquí 15 dies

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, creu que ja és hora de posar sobre la taula la possibilitat de reobrir els bars i restaurants en l'horari de vespre-nit per poder oferir sopars. En una entrevista a 'Ràdio 4 i La 2', Budó ha defensat que "ara ja és moment de donar aire a la gent i als negocis". Segons la portaveu de l'executiu, en els pròxims 15 dies s'ha de planificar la desescalada i l'horari de la restauració és un dels temes a tractar. Això podria comportar allargar el toc de queda fins a les 23 hores per poder sopar fora de casa. Budó dona per fet que en 15 dies no decaurà la mobilitat entre comarques "si no hi ha un daltabaix" però descarta que es pugui posar en marxa l'oci nocturn.