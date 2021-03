Els Mossos posaran en marxa abans de l'estiu la unitat de delictes d'odi i discriminació

Els Mossos d'Esquadra tindran en funcionament abans de l'estiu una nova unitat d'investigació centrada en delictes d'odi i discriminació. Serà una unitat centralitzada que establirà criteris homogenis d'atenció a les víctimes d'aquests delictes i d'investigació dels suposats agressors. L'estudi per crear la unitat va començar al gener i actualment ja se n'ha dissenyat l'estructura i el nombre d'efectius. Ara estan seleccionant els agents, que tindran una formació especialitzada i s'hi afegiran en dues o tres fases. Els primers policies ja treballaran en aquesta unitat abans de l'estiu, ha dit el comissari portaveu del cos, Joan Carles Molinero, en una entrevista a l'ACN.

Molinero explica que la coordinació amb la Fiscalia de Delictes d'Odi de Barcelona, encapçalada per Miguel Ángel Aguilar, ha estat i és molt bona, però els ha fet veure que calen agents especialitzats que estableixin criteris unitaris per atendre les víctimes a totes les comissaries del país. A més, tindrien una formació especialitzada per conèixer els grups que promouen aquests tipus de delictes, com el racisme o l'homofòbia, que en els últims anys han augmentat considerablement a Catalunya i preocupen cada cop més als Mossos.

Quan una persona sigui víctima o conegui un possible delicte d'odi i discriminació podrà posar la denúncia a qualsevol comissaria del país. Els agents que atenguin la víctima hauran de seguir els criteris i protocols establerts per aquesta nova unitat centralitzada, que es farà càrrec de la investigació del delicte.

Bona part d'aquest increment de delictes d'odi ve emparat per certs discursos públics de la ultradreta. Als Mossos, l'arribada d'aquests discursos a algunes institucions públiques no els afecta en la seva tasca policial, assegura Molinero. Així, espera que l'arribada d'algunes formacions a les institucions no faci augmentar encara més aquests delictes al carrer. "No treballem en funció de la presència dels grups en les institucions públiques, sinó en funció dels delictes", matisa.

Relacionat amb la discriminació però dins del mateix cos, s'està treballant en l'elaboració d'un protocol contra l'assetjament, sobretot a les dones. Molinero recorda que els Mossos són un dels cossos policials del nostre entorn amb més percentatge de dones, un 21%. El protocol l'impulsa la Conselleria d'Interior i s'ha demanat l'opinió al cos, que fa un any ja va crear una unitat específica per treballar aquest protocol i tot allò relacionat amb la presència de la dona dins de la policia catalana. Quan s'aprovi el protocol, molt probablement afectarà el règim disciplinari intern, que també serà modificat.-->