Laura Borràs: «És evident que la passada legislatura no es va preservar la inviolabilitat del Parlament»

"És molt evident que si mirem com va començar i com va acabar aquesta legislatura, el Parlament no va preservar la seva inviolabilitat, no va ser respectada". Son paraules de la nova presidenta del Parlament, Laura Borràs, en una entrevista que publica l'''Ara' aquest dissabte a la tarda. La dirigent de Junts constata que l'anterior legislatura va començar amb la no investidura de Carles Puigdemont, i que va acabar amb la pèrdua de l'acta de diputat de Quim Torra: "Es tracta justament d'aprendre del que ha passat i mirar que no es repeteixi", afegeix Borràs. La presidenta de la cambra també aposta perquè no se suspenguin diputats ni tampoc càrrecs fins que no hi hagi sentències fermes.

Preguntada sobre què farà quan tingui peticions judicials que ella consideri que no s'han d'acceptar, Borràs respon que mantindrà la inviolabilitat del Parlament i que en respectarà el reglament: "Hem plantejat un acord per protegir els drets i les llibertats dels diputats. I això en la justícia té un destí que és una sentència ferma. Doncs bé, es tracta d'acordar que sigui en cas de sentència ferma. Protegir-nos vol dir això", argumenta.

Borràs està investigada pel Suprem per un presumpte cas de fraccionament de contractes quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Preguntada per l'article 25.4 del reglament del Parlament -que diu que en casos de corrupció cal suspendre la persona electa-, en cas que se li obri judici oral, Borràs subratlla que s'està negociant una reforma del reglament "en diversos aspectes". "La presumpció d'innocència és un dret fonamental", insisteix.

En aquest sentit, Borràs encara apunta que preveu tornar a reformar el reglament, perquè s'ha d'adaptar "en múltiples qüestions". "És un Parlament que, malauradament, ha quedat obsolet", opina.

Sobre si aquest canvi també hauria de permetre la investidura a distància, la presidenta de la cambra manifesta que "el món telemàtic ha vingut per quedar-se", i que un Parlament no pot quedar "al marge" d'aquestes qüestions. "Si es pot votar i es pot fer un nomenament i es pot agafar un càrrec, doncs naturalment també es pot investir", ha conclòs.